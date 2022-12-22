У Раду внесли законопроєкти про розширення податкових пільг для бізнесу, – Гетманцев

До Верховної Ради внесли два законопроєкти 8298 та 8999, ініційовані 82 депутатами, про запровадження низки податкових пільг для бізнесу на час війни.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

За його словами, проєктами передбачається:

звільнення на період воєнного стану від оподаткування ввізним митом та ПДВ обладнання та комплектуючих, що ввозяться для власного виробництва;

звільнення від ПДВ і ввізного мита обладнання для закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;

пільги на сплату ренти на видобуток залізної руди та використання водних ресурсів на період воєнного стану;

продовження строків роботи зареєстрованих РРО, у яких такий строк закінчився у період дії воєнного стану, до його припинення;

пільги по єдиному податку для платників 4 групи.

"Що важливо, законопроєкти є результатом двомісячної роботи з бізнесом та підготовлені спільно", – зауважив Гетманцев.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев визнавав, що запропоновані пільги зменшать надходження до держбюджету.

Очікувалось, що крім звільнення від імпортного ПДВ обладнання, до пакету законопроєктів про пільги має увійти звільнення від сплати екологічного податку, а також окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості, вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях та пакет неподаткових заходів підтримки.

Раніше гендиректор групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського розповідав про переговори з Міністерством економіки та Офісом президента про зменшення податкового навантаження. Крім того, Ахметову належить енергохолдинг ДТЕК, підприємства якого разом із металургами є одними з найбільших забруднювачів повітря.