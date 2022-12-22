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Україна розглядає можливість використання газових мініелектростанцій, – Шмигаль

шмигаль

Газотурбінні та газопоршневі мініелектростанції є одним із варіантів для створення альтернативної мобільної генерації в умовах пошкодження існуючої унаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив прем’єр- міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.

"Хоча виробництво електроенергії на них коштує дорого, але вони хороші тим, що дуже швидко піднімаються – до 3 хвилин. Для порівняння: атомний блок розганяється три доби, а гаситься півтора місяці. Тепловий блок з холодного стану піднімається від 8 до 12 години, з гарячого стану від 30 хв до 1,5 години", – сказав він в інтерв'ю агентству.

Водночас прем’єр зазначив, що є станції українського виробництва, які вже встановлені і відновлюють свою роботу, також вони встановлюються на складах.

Шмигаль пояснив, що газотурбінні та газопоршневі електростанції мають невеликі блоки в середньому 50 МВт, але можна одночасно розмістити декілька станцій та досягти великої потужності.

"Якщо їх ставити 20 штук в ряд, виходить 1 тис. МВт – це атомний блок. Вони, як правило, не потребують особливого людського втручання та обслуговування, це величезний плюс", – зазначив очільник уряду, додавши, що їх також можна використовувати для забезпечення великих міст водою та теплом.

Водночас, за словами Шмигаля, ще одна сфера їх застосування – енергетична безпека атомної генерації.

"Коли при блекауті розвалюється мережа, розбалансується і все вимикається, то щоб підняти атомний блок, потрібно 100-150 МВт. На генераторах такої потужності не досягнеш. Відповідно потрібно знайти, звідки "підкурити", і з цим можуть допомогти саме газотурбінні блоки", – вважає прем'єр.

За його словами, внаслідок дев'яти хвиль масованих ракетних ударів та десятків менших атак фактично пошкоджено або зруйновано 50% енергосистеми. Він пояснив, що зараз проблематику енергетики слід розділити на два блоки: перший – це дефіцит потужності, що генерує, другий – дефіцит мережної потужності.

Автор: 

електроенергія (4233) Шмигаль Денис (1484)


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