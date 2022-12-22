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Новини
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Фонд держмайна вперше виставив на приватизацію морський порт

усть

Фонд державного майна виставив на приватизацію морський торговельний порт "Усть-Дунайськ".

Як повідомляє пресслужба Фонду, це буде перший продаж морського порту за часів незалежності України.

Приватизаційний аукціон заплановано на 17 січня на платформі "Prozorro.Продажі", стартова ціна активу – 60 млн грн.

Порт складається з трьох активів – самого порту у м. Вилкове Одеської області, портопункту "Кілія" в однойменному місті і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш.

Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 м, фактичні – 1,5 м.

"Цього року "Усть-Дунайськ" почав відігравати надважливу роль у світовій продовольчій безпеці. Він одним з перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської армії. У нього великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес", – прокоментував голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

За даними Фонду, після початку війни порт був заблокований. Проте вже 1 квітня він відновив роботу. З того часу порт перевалив на експорт 153 тисяч тонн зерна. Крім того, він обробляє імпортні вантажі, наприклад, сіль та рис. Загалом з 1 квітня порт перевалив 58,3 тис. тонн імпортних споживчих товарів.

За січень-вересень 2022 року "Усть-Дунайськ" отримав 848 тис. грн чистого прибутку. За січень-листопад він сплатив понад 9 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.

Як повідомлялося, українські порти Дунайського регіону (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) за січень-листопад 2022 року обробили 14,5 мільйона тонн вантажів, що у 2,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, перевалка вантажів у порту Усть-Дунайськ зросла у 13 разів – до 662 тис. тонн.

Автор: 

порт (1390) приватизація (1347) ФДМУ (1364)


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Топ коментарі
+19
Тим схематозникам, хто проводить аукціони під час війни, треба автоматично давати 15 років з конфіскацією.
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22.12.2022 15:29
+16
Нааіщо так себе дурити? Порт - це дуже прибутковий бізнес, а під час кризових ситуацій ціна приватизації катастрофічно падає, тому користь має не держава, а злочинці, які організували приватизацію на мінімумі ціни.
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22.12.2022 15:38
+15
Півтора мільони євро за порт? Цікаво
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22.12.2022 15:19
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Півтора мільони євро за порт? Цікаво
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22.12.2022 15:19 Відповісти
Если Беня или Ренат это купят это будет не только позор, но и зрада…

Еще хуже, если купят кацапы через подставных лиц.
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22.12.2022 15:38 Відповісти
не думаю, що в пересічного зєлєбобіка є півтора мільони євро в кишені. А ті, в кого є і кого туди пустять, їх не так багато.
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22.12.2022 15:51 Відповісти
ой і хто ж має такі кошти щоби придабти таку дрібничку????
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22.12.2022 15:29 Відповісти
так це копійки для порта.
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22.12.2022 15:53 Відповісти
Тим схематозникам, хто проводить аукціони під час війни, треба автоматично давати 15 років з конфіскацією.
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22.12.2022 15:29 Відповісти
Це правильно що Україна виставляє все на приватизацію адже в майбутньому за розвиток порту і сплачувати податки і зарплати будуть бізнесмени а не держава якій і так немає де знайти кошти щоб перевести їх на інші потреби наприклад на оборону
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22.12.2022 15:31 Відповісти
Нааіщо так себе дурити? Порт - це дуже прибутковий бізнес, а під час кризових ситуацій ціна приватизації катастрофічно падає, тому користь має не держава, а злочинці, які організували приватизацію на мінімумі ціни.
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22.12.2022 15:38 Відповісти
@https://biz.censor.net/user/520021

>Це правильно що Україна виставляє все на приватизацію адже в майбутньому за розвиток порту і сплачувати податки і зарплати будуть бізнесмени а не держава якій і так немає де знайти кошти

А ви цю статтю взагалі читали? Бо там сказано, що порт є ПРИБУТКОВИМ, з чистим прибутком у 848 тис.

Аксіома приватизації №1: приватизовуватися мають підприємства, які приносять державі ЗБИТКИ.
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22.12.2022 16:46 Відповісти
Не можна розпродувати державне майно під час війни,коли воно знецінюється.А раз продають,значить комусь дуже вигідно,тільки не державі.
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22.12.2022 15:34 Відповісти
Продавать в частные руки стратегические объекты страны?

В самом горячем логистическом регионе?

Во время войны?

???
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22.12.2022 15:35 Відповісти
Це Гетьманцев , друг Сивковича, працюе Наповнює , ЦУКА,бюджет
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22.12.2022 15:41 Відповісти
"Цього року "Усть-Дунайськ" почав відігравати надважливу роль у світовій продовольчій безпеці. Джерело: https://biz.censor.net/n3388598

НА фіга його продавати ? Щоб россіяне купили і зачинили ?
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22.12.2022 15:40 Відповісти
А куди дивиться СБУ ?
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22.12.2022 15:42 Відповісти
А хто призначає начальника СБУ? то-то і воно ті ж самі люди, кто призначає і Фонд держмайна.
Формально КМУ і затвержує ВР, - де факто ОП.
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22.12.2022 19:41 Відповісти
У нас вже є війскові бригади- мільонери. Хлопці, ****** кацпську техніку, шоб стати міль'ярдерами і взяти всю економіку у свої руки. Хай вас Бог хранить.
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22.12.2022 15:53 Відповісти
Коли це приватне приносило прибуток людям, простим людям. Появиться ще один міліонери, міліордер. І все
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22.12.2022 16:18 Відповісти
А порт Бердянська чи Маріуполя не пробували приватизувати.
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22.12.2022 18:14 Відповісти
Зокрема, https://biz.censor.net/n3388181https://biz.censor.net/n3388598

Ні яка це не приватизація , а розкрадання державного - народного майна, тобто стратегічне підприємство повністю передається по суті не публічно, тому що продається в одні руки чи групі осіб, але не роздержавлюється (раз чиновник у нас не "ефективний" краще управлінця міняти чим продавати квартиру) шляхом передачі частин (акцій) народу, трудовому колективу,місцевим органам влади з подальшим виходом на фондовий ринок з цілю управління або продажі з припущенням,- якщо продажа акцій буде здійснюватися в термін до 3 років, а не ефективно управлятися то податок з продажу акцій може бути до 70% це я розумію приватизація в інтересах народу і держави, а так це повторююсь - розкрадання державного майна тим паче під час війни, як кажуть для кого війна , а для кого мати рідна.
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22.12.2022 20:28 Відповісти
Черговий дерибан під час війни. До війни те саме було - В 2019 році Кабінет міністрів України схвалив передачу з підпорядкування Міністерства інфраструктури в управління держконцерну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC «Укроборонпром» нерухомості державної стивідорної компанії «Ольвія» (Миколаїв) і створення на її базі стивідорної компанії для переробки військових вантажів

Сьогодні, 20 серпня 2020, в онлайн-режимі за присутності Міністра транспорту та комунікацій Катару Джасіма Аль Сулейті передано в концесію другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" у Миколаєві. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає сайт Хрещатик.news.

Джерело: https://khreschatyk.news/morskyj-port-olviya-u-mykolayevi-peredano-v-kontsesiyu-katarskij-kompaniyi/

Що зараз із цим портом?))
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22.12.2022 20:35 Відповісти
Морські ворота України відкрили для іноземців: чи допоможе концесія портів розвитку Чорноморського регіону

Іноземці вкладають гроші в порти, однак у містах, де вони розташовані, інфраструктура не покращується.

(https://parlament.ua/article/morski-vorota-ukraini-vidkrili-dlya-inozemcziv-chi-dopomozhe-konczesiya-portiv-rozvitku-chornomorskogo-regionu/)

Мова йде не про розвиток економіки і міст з портами, а дерибаном грошових потоків. На кшалт цього вже повязаного і "зерновим коридором"

Чому фонд з США звинуватив у шахрайстві власника зернового терміналу, який обслуговує «зерновий коридор» Джерело:
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22.12.2022 20:38 Відповісти
конечно ахренеть, порт, доступ к водным ресурсам (который по-правилам должен быть вроде как свободным) в частные руки.
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22.12.2022 23:59 Відповісти

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