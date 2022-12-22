Фонд держмайна вперше виставив на приватизацію морський порт
Фонд державного майна виставив на приватизацію морський торговельний порт "Усть-Дунайськ".
Як повідомляє пресслужба Фонду, це буде перший продаж морського порту за часів незалежності України.
Приватизаційний аукціон заплановано на 17 січня на платформі "Prozorro.Продажі", стартова ціна активу – 60 млн грн.
Порт складається з трьох активів – самого порту у м. Вилкове Одеської області, портопункту "Кілія" в однойменному місті і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш.
Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 м, фактичні – 1,5 м.
"Цього року "Усть-Дунайськ" почав відігравати надважливу роль у світовій продовольчій безпеці. Він одним з перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської армії. У нього великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес", – прокоментував голова Фонду держмайна Рустем Умєров.
За даними Фонду, після початку війни порт був заблокований. Проте вже 1 квітня він відновив роботу. З того часу порт перевалив на експорт 153 тисяч тонн зерна. Крім того, він обробляє імпортні вантажі, наприклад, сіль та рис. Загалом з 1 квітня порт перевалив 58,3 тис. тонн імпортних споживчих товарів.
За січень-вересень 2022 року "Усть-Дунайськ" отримав 848 тис. грн чистого прибутку. За січень-листопад він сплатив понад 9 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.
Як повідомлялося, українські порти Дунайського регіону (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) за січень-листопад 2022 року обробили 14,5 мільйона тонн вантажів, що у 2,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зокрема, перевалка вантажів у порту Усть-Дунайськ зросла у 13 разів – до 662 тис. тонн.
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Еще хуже, если купят кацапы через подставных лиц.
>Це правильно що Україна виставляє все на приватизацію адже в майбутньому за розвиток порту і сплачувати податки і зарплати будуть бізнесмени а не держава якій і так немає де знайти кошти
А ви цю статтю взагалі читали? Бо там сказано, що порт є ПРИБУТКОВИМ, з чистим прибутком у 848 тис.
Аксіома приватизації №1: приватизовуватися мають підприємства, які приносять державі ЗБИТКИ.
В самом горячем логистическом регионе?
Во время войны?
???
НА фіга його продавати ? Щоб россіяне купили і зачинили ?
Формально КМУ і затвержує ВР, - де факто ОП.
Ні яка це не приватизація , а розкрадання державного - народного майна, тобто стратегічне підприємство повністю передається по суті не публічно, тому що продається в одні руки чи групі осіб, але не роздержавлюється (раз чиновник у нас не "ефективний" краще управлінця міняти чим продавати квартиру) шляхом передачі частин (акцій) народу, трудовому колективу,місцевим органам влади з подальшим виходом на фондовий ринок з цілю управління або продажі з припущенням,- якщо продажа акцій буде здійснюватися в термін до 3 років, а не ефективно управлятися то податок з продажу акцій може бути до 70% це я розумію приватизація в інтересах народу і держави, а так це повторююсь - розкрадання державного майна тим паче під час війни, як кажуть для кого війна , а для кого мати рідна.
Сьогодні, 20 серпня 2020, в онлайн-режимі за присутності Міністра транспорту та комунікацій Катару Джасіма Аль Сулейті передано в концесію другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" у Миколаєві. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає сайт Хрещатик.news.
Джерело: https://khreschatyk.news/morskyj-port-olviya-u-mykolayevi-peredano-v-kontsesiyu-katarskij-kompaniyi/
Що зараз із цим портом?))
Іноземці вкладають гроші в порти, однак у містах, де вони розташовані, інфраструктура не покращується.
(https://parlament.ua/article/morski-vorota-ukraini-vidkrili-dlya-inozemcziv-chi-dopomozhe-konczesiya-portiv-rozvitku-chornomorskogo-regionu/)
Мова йде не про розвиток економіки і міст з портами, а дерибаном грошових потоків. На кшалт цього вже повязаного і "зерновим коридором"
Чому фонд з США звинуватив у шахрайстві власника зернового терміналу, який обслуговує «зерновий коридор» Джерело: