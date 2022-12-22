Кабмін пообіцяв МВФ відновити податкові перевірки бізнесу і скасувати низку пільг

Уряд України за технічної допомоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) підготує інтегровану дорожню карту заходів податкової політики та адміністрування податків для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану.

Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Зокрема, до кінця січня 2023 року уряд зобов'язується внести на розгляд Верховної Ради три законопроєкти:

щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок (набуває чинності з 1 липня 2023 року);

щодо скасування спеціальних положень, що дозволяють платникам податків використовувати спрощену систему оподаткування, а саме: ставку єдиного податку в розмірі 2% , і відновлення довоєнного режиму для цих платників податків (набуває чинності з 1 липня 2023 року);

щодо забезпечення ефективного та повноцінного застосування реєстраторів розрахункових операцій у закладах роздрібної торгівлі (та пов’язаної з ними розрахунково-платіжної інфраструктури), включно з відновленням відповідальності за порушення цих вимог (набуває чинності з 1 липня 2023 року).

Крім того, уряд докладатиме зусиль для впровадження автоматичного обміну інформацією для цілей оподаткування (Загальний стандарт звітності (CRS).

Згідно із документом, орієнтовний приріст надходжень у 2023 році від скасування змін спрощеного режиму оподаткування оцінюється приблизно на рівні 0,13% ВВП у 2023 році.

Читайте також: Пільговий податковий режим для великого бізнесу збережуть до липня наступного року, – Гетманцев

"Ми також продовжуємо працювати над ширшим дизайном податкової політики та заходами для побудови сучасної системи адміністрування доходів (зокрема, включно з обмеженням можливості ухилення від оподаткування ПДФО через використання спрощеного режиму оподаткування платниками податків ІІІ групи), що допоможе нам досягти цілей фіскальної політики в післявоєнний період", – зазначається у меморандумі.

Також буде затверджено план-графік повернення акцизу та ПДВ на пальне до довоєнного рівня з липня 2023 року.

Уряд також зобов'язується продовжувати захист бази оподаткування від будь-якого подальшого розмивання.

Як повідомлялося, раніше голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що до Верховної Ради внесли два законопроєкти №8298 та №8999, які передбачають запровадження низки нових податкових пільг для бізнесу на час війни, у тому числі для металургії.

Раніше Гетманцев визнавав, що запропоновані пільги зменшать надходження до держбюджету.