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Новини
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Кабмін пообіцяв МВФ відновити податкові перевірки бізнесу і скасувати низку пільг

податки

Уряд України за технічної допомоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) підготує інтегровану дорожню карту заходів податкової політики та адміністрування податків для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану.

Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Зокрема, до кінця січня 2023 року уряд зобов'язується внести на розгляд Верховної Ради три законопроєкти:

  • щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок (набуває чинності з 1 липня 2023 року);
  • щодо скасування спеціальних положень, що дозволяють платникам податків використовувати спрощену систему оподаткування, а саме: ставку єдиного податку в розмірі 2% , і відновлення довоєнного режиму для цих платників податків (набуває чинності з 1 липня 2023 року);
  • щодо забезпечення ефективного та повноцінного застосування реєстраторів розрахункових операцій у закладах роздрібної торгівлі (та пов’язаної з ними розрахунково-платіжної інфраструктури), включно з відновленням відповідальності за порушення цих вимог (набуває чинності з 1 липня 2023 року).

Крім того, уряд докладатиме зусиль для впровадження автоматичного обміну інформацією для цілей оподаткування (Загальний стандарт звітності (CRS).

Згідно із документом, орієнтовний приріст надходжень у 2023 році від скасування змін спрощеного режиму оподаткування оцінюється приблизно на рівні 0,13% ВВП у 2023 році.

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"Ми також продовжуємо працювати над ширшим дизайном податкової політики та заходами для побудови сучасної системи адміністрування доходів (зокрема, включно з обмеженням можливості ухилення від оподаткування ПДФО через використання спрощеного режиму оподаткування платниками податків ІІІ групи), що допоможе нам досягти цілей фіскальної політики в післявоєнний період", – зазначається у меморандумі.

Також буде затверджено план-графік повернення акцизу та ПДВ на пальне до довоєнного рівня з липня 2023 року.

Уряд також зобов'язується продовжувати захист бази оподаткування від будь-якого подальшого розмивання.

Як повідомлялося, раніше голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що до Верховної Ради внесли два законопроєкти №8298 та №8999, які передбачають запровадження низки нових податкових пільг для бізнесу на час війни, у тому числі для металургії.

Раніше Гетманцев визнавав, що запропоновані пільги зменшать надходження до держбюджету.

Автор: 

Кабмін (7742) МВФ (1745) податки (2413) Державна податкова служба (354)


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Податки зменшить, щоб відновити бізнес ‼️‼️
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22.12.2022 15:43 Відповісти
Цей лохотрон "реформ" вже проходили...будь ласка документ, де МВФ зобовязує Україну до цих зобов'язань_

щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок (набуває чинності з 1 липня 2023 року);
щодо скасування спеціальних положень, що дозволяють платникам податків використовувати спрощену систему оподаткування, а саме: ставку єдиного податку в розмірі 2% , і відновлення довоєнного режиму для цих платників податків (набуває чинності з 1 липня 2023 року);
щодо забезпечення ефективного та повноцінного застосування реєстраторів розрахункових операцій у закладах роздрібної торгівлі (та пов'язаної з ними розрахунково-платіжної інфраструктури), включно з відновленням відповідальності за порушення цих вимог (набуває чинності з 1 липня 2023 року).

Якщо, хто не розуміє, то це придумав сам Кабмін "рефорторів"...попередні програми із МВФ після таких "реформ" зайшли в глухий кут. Неофеодалізм "наше все" - про штучні монополії в енергетиці, агросекторі "чомусь" знову "забули" - основи олігархії в Україні. Ну, все як на росії....
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22.12.2022 20:30 Відповісти
От той Захід. Змущує Бубачку з пліснявою та ригами прийняти антиєвропейські закони про контроль влади над КС, знищити свободу слова та про градоКрадівництвоГвалтівництво. І ось знову. Бізнес добить планують. Ну до чого тут зелений ригівець гетманцев?
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22.12.2022 21:27 Відповісти
Це так ЗелеГетьманцеви збираютсья повертати громадян до України та залучати капітал?? А не пішов би Гетьманцев нах зі своїм ПДВ та поборами
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22.12.2022 23:47 Відповісти
Це якісь треш. МВФ завжди питає де ви будете гроші за кредит брати, а не вказує що кому робити.
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23.12.2022 00:33 Відповісти
"скасування мораторію на проведення податкових перевірок" - шо??? А він діє, той мораторій??? Його ще у липні скасували і вересня шманають ФОПів тільки так, наприклад за те, що не пробили акцизну марку на пляшці горілки, хоча саму пляшку провели і податок сплатили. Я вже мовчу про масове блокування податкових накладних у юридичних осіб. Сам особисто заплатив штраф за те, що здав звіт по ЄП на тиждень пізніше терміну, хоча сам податок заплатив вчасно. Так шо нехай той гетманцев йде *****, а не розказує, що тут МВФ щось зобов'язує.
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23.12.2022 03:13 Відповісти
Якщо є можливість виїхати з країни, тікайте, не обертаючись! Тут кожного змусять працювати за тарілку супу на Ахмєтова
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23.12.2022 09:36 Відповісти
В начале войны был в командировке... Сразу вернулся... Месяц раскручивали бизнес из простоя... Через месяц налоговая сообщила, что нам не подтверждают НДС на несколько млн., т.к. наши поставщики пропали вместе с НДС... Война, знаете ли... Теперь нам надо будет заплатить за них весь НДС... В налоговой не будут их искать, но могут нам только рассрочку дать на уплату... Уволился, уехал, чтобы даже не касаться "бизнеса по украински" с его налогами и налоговыми... Пусть гетьманцьев работает...
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23.12.2022 10:47 Відповісти
підтримую! Заробітки мізерні, а свобод ніяких! Одні контролюючі органи бігають і контролюють! А народу "онлайн-казино" і ставки на спорт
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23.12.2022 10:58 Відповісти

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