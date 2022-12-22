США наступного року хочуть стати нетто-експортером сирої нафти

США стали світовим експортером сирої нафти за останні кілька років, але експорт не перевищував її імпорт після Другої світової війни. Однак це може змінитися наступного року.

Про це пише Reuters, передає enkorr.

Продажі американської сирої нафти іншим країнам зараз становлять рекордні 3,4 млн барелів на день (барелів на добу), при цьому експорт продуктів нафтопереробки, таких як бензин і дизельне паливо, становить близько 3 млн барелів на добу.

США також є провідним експортером скрапленого природного газу, де очікується стрімке зростання в найближчі роки.

Але США споживають 20 млн барелів сирої нафти на день, найбільше у світі, і їх видобуток ніколи не перевищував 13 млн барелів на добу. Донедавна ідея про те, що це буде що завгодно, але не великий імпортер сирої нафти, була дурницею.

Минулого місяця урядові дані США показали, що чистий імпорт сирої нафти США впав до 1,1 млн барелів на день (б/д), що є найнижчим показником з початку ведення обліку в 2001 році. Це різко менше, ніж п’ять років тому, коли США імпортували понад 7 млн барелів на день.

Фактори, що змінюють це рівняння цього року, включають санкції, які завдають шкоди російському експорту нафти та природного газу після її вторгнення в Україну, а також масштабне вивільнення Вашингтоном нафти з надзвичайних запасів для боротьби зі стрімкими цінами на бензин.

"Вторгнення Росії в Україну підштовхнуло новий попит на американські енергоносії та має підштовхнути експорт нафти до імпорту наприкінці наступного року, якщо видобуток сланців прискориться", – сказав ринковий аналітик дослідницької компанії Vortexa Рохіт Ратод.

Щоб стати нетто-експортером сирої нафти, США повинні або збільшити виробництво, або скоротити споживання. Очікується, що наступного року попит на нафту в США зросте на 0,7%, до 20,51 млн барелів на добу, а це означає, що видобуток доведеться збільшити.

США вже видобувають більше нафти, ніж будь-яка інша країна світу, включно із Саудівською Аравією та Росією. Сланцеві родовища в США старіють, а зростання виробництва цього року було повільним. Наступного року загальний видобуток має досягти рекордних 12,34 млн барелів на добу, але лише за умови, що ціни будуть достатньо прибутковими, щоб спонукати бурильників добувати більше.