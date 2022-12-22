Україна пообіцяла МВФ призначити незалежного директора НАБУ до кінця березня

Українська влада залишається відданою збереженню незалежних, компетентних і гідних довіри інституцій для боротьби з корупцією, та має призначити нового директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) до кінця березня 2023 року.

Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Триває робота комісії з відбору нового голови НАБУ, до складу якої входять незалежні експерти з міжнародним досвідом. Згідно зі змінами до законодавства від листопада 2021 року очікується, що до кінця березня 2023 року після проведення відкритого, прозорого та конкурентного процесу відбору кандидатів Кабінет міністрів призначить нового голову", – йдеться у документі.

Крім того, українська влада кінця грудня 2022 року має підсилити офіс нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) шляхом призначення восьми нових прокурорів.

"Етична рада також продовжує перевірку кандидатів на заміщення всіх вакантних посад у Вищій раді правосуддя (найвищого органу суддівського самоврядування в Україні, який відповідає за призначення суддів і дисциплінарну відповідальність)", – зазначається у меморандумі.

Як повідомлялося, 20 грудня закінчився прийом документів для участі в конкурсі на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України. Усього комісія отримала документи 78 заявників.