Росія планує запустити власний пропагандистський сайт для заміни "Вікіпедії"

Російська влада планує запустити власний енциклопедичний портал "Знания", який мав би замінити онлайн-енциклопедію "Вікіпедія".

Про це заявив голова Мінцифри Максут РФ Шадаєв, пише російська редакція Forbes.

За його словами, портал "Знания" запустять на початку 2023 року, для цього на ресурсі вже підготовлено понад 100 тисяч статей.

"Ми рекомендуємо його використовувати замість "Вікіпедії". "Вікіпедія", як і раніше, доступна, але далі ми проситимемо, щоб саме портал "Знания" був у пріоритеті при пошуковій видачі", — розповів російський чиновник.

Наразі російський сайт "Знания" працює у тестовій версії – на ньому відсутні фото, а у деяких статтях гіперпосилання ведуть користувачів на порожні сторінки із повідомленнями "Автор шукає натхнення для цієї статті". Основу контенту складають доповнені та розширені статті Великої російської енциклопедії.

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У російськомовній версії "Вікіпедії" наразі доступно понад 1,88 мільйона статей.

На початку листопада суд у Москві оштрафував американську некомерційну організацію Wikimedia Foundation, яка володіє інтернет-енциклопедією, на 2 млн рублів за відмову видалити інформацію про російську війну в Україні на вимогу влади РФ.