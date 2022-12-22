Норвегія скасує податок на нафту заради зниження цін на АЗС

Парламент Норвегії Стортинг схвалив пропозицію уряду про скасування податку на нафту з 1 січня 2023 року – це зменшить надходження до бюджету на 600 млн крон, але натомість знизить ціни на пальне на АЗС.

Про це повідомив міністр фінансів Норвегії Тригве Магнус Слагсволд Ведум, передає enkorr із посиланням на видання The Local.

"У 2022 році ціни на пальне різко зросли, і для багатьох домогосподарств і підприємств такі ціни є серйозною проблемою. Зменшення податків на пальне трохи полегшить повсякденне життя і матиме велике значення, особливо для будівельної галузі", – сказав міністр.

Як зазначає видання, теоретично податок на паливо буде зменшено на 1,88 млрд крон, але оскільки це призведе до збільшення надходжень податку на викиди вуглецю на 1,26 млрд крон, лише чисте зниження податку на паливо становитиме 600 млн крон.

Раніше повідомлялося, що газопровід Baltic Pipe, який сполучає норвезькі газові родовища через Данію з Польщею, вийшов на повну потужність прокачування газу.

Baltic Pipe – це стратегічний проєкт, який має створити новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі та до кінцевих споживачів у сусідніх країнах. Газопровід зможе постачати 10 млрд кубометрів природного газу щорічно в Польщу і 3 млрд кубометрів – з Польщі до Данії. Його офіційно запустили в експлуатацію у жовтні 2022 року.