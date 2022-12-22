СБУ оголосила у розшук колишнього нардепа і бізнесмена Святаша

Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша, який п’ять разів обирався до українського парламенту від "Партії регіонів".

Як повідомляє пресцентр СБУ, після початку повномасштабного вторгнення він виступав на підтримку країни-агресора та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України.

За даними слідства, у серпні цього року Святаш опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост, у якому закликав жителів тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти.

"Таким чином зловмисник "гарантував" громадянам лояльне відношення з боку агресора, а також обіцяв "списання" кредитних зобов’язань. Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження "гумдопомоги" з рф до захоплених районів України та "відновлення" зруйнованої інфраструктури", – зазначається у повідомленні.

За оперативними даними, щоб уникнути правосуддя за вчинені злочини зловмисник втік до Росії.

На підставі зібраних доказів українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

"Наразі колишнього нардепа оголошено у розшук. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення", – додали у СБУ.

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Як повідомлялося, у серпні суд арештував та передав в управління АРМА активи вартістю 600 млн грн, які належать народному депутату IV-VIII скликань Дмитру Святашу, який переховується в РФ.

Нагадаємо, ще у жовтні 2019 року прокуратура повідомила про підозру Святашу у справі за фактом заволодіння коштами "Укрсиббанку".

За даними слідства, колишній депутат, діючи як організатор злочину, за попередньою змовою з посадовими особами групи компаній "АІС" шахрайським шляхом заволодів грошима, отриманими від АТ "Укрсиббанк" на підставі кредитних договорів, чим завдав шкоди цій банківській установі на суму понад 1,1 млрд грн.

Вперше Святаша було оголошено в розшук ще восени 2019 року. За даними ЗМІ, разом із сім'єю Святаш втік від кримінального переслідування до Росії, де отримав схвалення заяви на отримання російського громадянства.

Він був депутатом Верховної Ради IV, V, VI, VII, VIII скликань. З 2005 по 2014 – член "Партії регіонів", з 2014 – член партії "Відродження".