Україна готова до припинення транзиту російського газу взимку, – Галущенко

Росія будь-якої миті може зупинити транзит газу, Україна готова до цього і розраховує на стабільний імпорт газу з ЄС.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив у інтерв’ю українській редакції Forbes.

"Ці ризики прораховані", – запевнив Галущенко, коментуючи можливість припинення Росією транзиту газу через Україну.

Міністр додав, що ризики припинення транзиту – це одна з причин необхідності імпорту протягом опалювального сезону, адже для підтримки достатнього тиску у трубі буде потрібен певний обсяг газу.

"Це невеликий обʼєм, але він має бути", – зазначив Галущенко.

Він додав, що наразі Росія продовжує транспортувати газ через Україну, останнім часом обсяги транзиту збільшилися із 40 до 60 млн кубометрів на добу.

Читайте також: "Оператор ГТС" відповів на погрози "Газпрому" зменшити транзит газу через Україну

Як повідомлялося, колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у вересні розповідав, що газотранспортна система України може працювати без транзиту російського газу, тому його припинення не вплине на проходження опалювального сезону.

Раніше вже колишній голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон також запевняв, що компанія має різні сценарії роботи газотранспортної системи під час опалювального сезону, які в тому числі передбачають припинення транзиту російського газу до ЄС.

Водночас, голова Оператора ГТС зауважив, що збереження транзиту в період російської військової агресії гарантує Україні цілісність магістральних газопроводів.