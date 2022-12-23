Данія передала Києву 9 потужних генераторів

Київ отримав 9 потужних генераторів від даньского міста Оденсе.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Київ прийняв чергову партію гуманітарної допомоги від наших партнерів – данців. 9 потужних генераторів прибули із Оденсе – міста побратима Києва", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що один з генераторів встановлять у Київському геріатричному пансіонаті, де допомогу отримують самотні люди пенсійного віку, кияни з інвалідністю. Інші 8 генераторів фахівці "Київтеплоенерго" встановлять в котельнях, щоб забезпечити теплопостачання в оселі киян під час відключень електроенергії.

У КМДА нагадали, що загалом від початку війни Київ залучив та отримав від європейських партнерів 32 пожежних автомобілі, майже 40 швидких, а також 55 міських автобусів.