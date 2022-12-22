Реформа уряду відбудеться після самоаудиту кожного міністерства, – Шмигаль

Рішення про скорочення чи навпаки розширення того чи іншого відомства будуть ухвалюватися після того, як кожне міністерство проведе самоаудит і вирішить, які функції на сьогодні мають вирішальну роль, а від чого можна відмовитися або скоротити.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Загалом питання оптимізації роботи державних органів влади в Україні – це питання ефективності роботи держави і економії бюджетних коштів. Під час війни функції держави з одного боку стали вирішальними, а з іншого – дуже добре стало видно ефективність і необхідність тих чи інших функцій. Відповідно ми рухаємося шляхом реформування державної служби в цілому, а реформа уряду – це лише вершина айсбергу, яка просто є дуже помітною", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що це не буде така реформа, коли одномоментно все буду переформатовано.

"Ми плануємо рухатися покроково по мірі того, як будуть готові ті чи інші рішення. Тобто в один день ми не ліквідуємо купу міністерств. Ця реформа має призвести до покращення управління та надання державою послуг, а не до яскравого кроку, який ми будемо потім декілька років перетравлювати", – сказав Шмигаль.

За його словами, влада не поспішатиме, аби не повторювати випадки, коли міністерства об'єднували, а потім роз'єднали.

"Ми не поспішаємо. Ми робимо глибокий аналіз того, що відбувалося. І в нас, і в інших країнах. Ми взяли 30 держав, проаналізували, де яка кількість міністерств. У розвинутих країнах – це 12-15 міністерств, і цього достатньо", – зазначив прем'єр.

За його слвоами, питання в силі міністра і в правильності функцій, які має міністерство виконувати.

"І що дуже важливо: міністр не має відволікатися на управління господаркою. Міністри мають формувати політику, а управлінням в реальному секторі мають займатися агентства, служби, державні компанії. Тоді уряд буде ефективний. Власне, в цьому і є суть реформи", – підсумував Шмигаль.