"Укртранснафта" купить у швейцарської компанії "Нафтогазу" дизпалива на 1,2 мільярда

"Укртранснафта" 14 грудня без використання електронної системи уклала угоду із зареєстрованою у Швейцарії дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України" – Naftogaz Trading Europe AG – про постачання дизельного палива на загальну суму 31,52 млн євро або 1,22 млрд грн (без ПДВ).

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до лютого поставлять 25 тисяч тонн технологічного дизпалива EN590 B(0) сорт Е або аналогу з граничною температурою фільтрованості не вище -15ºС по 1 261 євро або 48 647 грн за тонну.

Дизель будуть оплачувати у євро із власних коштів підприємства протягом двох банківських днів після поставки.

Водночас умови постачаня та походження палива невідомі, бо договір не оприлюднено.

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Таким чином, у перерахунку через густину дизелю 845 кг на кубометр ціна літра дизпалива складає 41,12 грн. Однак невідомо чи входить в цю ціну розмитнення та доставка палива в Україну.

За даними галузевого видання, enkorr, 5-9 грудня дизпаливо у гурті пропонували по 49,50-54,00 грн за літр.

"Укртранснафта" і "Naftogaz Trading Europe AG" належать НАК "Нафтогаз України".