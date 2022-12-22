Німецький KfW виділить Чернівцям 16 мільйонів євро на модернізацію водного господарства

Кредитна установа для відбудови (KfW) надасть 16,4 млн євро грантових коштів для КП "Чернівціводоканал" на модернізацію муніципального водного господарства Чернівців.

Відповідну грантову та проєктну угоду було підписано в Мінрегіоні.

"Сьогодні підписали важливий документ із нашими німецькими партнерами, який дозволить продовжити проєкт, спрямований на модернізацію муніципального водного господарства міста Чернівці. Співпраця у цьому напрямку була започаткована ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну", – зазначив в.о. міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський.

Зокрема, залучені кошти будуть спрямовані на реконструкцію магістральних водопровідних мереж, насосних станцій та очисних споруд, закупівлю та монтаж обладнання (смарт лічильники, ремонтні та вимірювальні прилади, обладнання для хімічної лабораторії, спеціальний та технологічний транспорт, інструменти тощо).

Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Німеччини про фінансове співробітництво була укладена 17 грудня 2020 року та ратифікована Верховною Радою України 15 червня 2021 року.