Країни "Великої сімки" планують виділити Україні $32 мільярди наступного року

Міністри фінансів країн "Великої сімки" 22 грудня оголосили про наміри направити до $32 млрд бюджетної підтримки Україні та, за необхідності, збільшити цю суму.

Про це йдеться у заяві очільників міністерств фінансів G7.

"Щоб підкреслити нашу непохитну відданість підтримці України разом з міжнародним співтовариством, сьогодні ми підтверджуємо наш спільний підхід щодо скоординованої бюджетної та економічної підтримки в наступному році відповідно до потреб уряду України: на 2023 рік ми вже мобілізували до $32 млрд бюджетної та економічної підтримки для України і продовжуємо досягати подальшого прогресу", – зазначають вони.

За словами міністрів, до цієї суми входять, серед іншого, затверджена Євросоюзом програма макрофінансової допомоги в розмірі 18 млрд євро, бюджетна допомога США, передбачена в законопроєкті, що очікує схвалення, а також кредит Світового банку під гарантії Великої Британії.

"Ми готові зробити більше, якщо це буде необхідно, щодо бюджетної та економічної підтримки на додаток до нашої військової, гуманітарної допомоги, співпраці у сфері розвитку та підтримки на ранній стадії відновлення. Ми також наполегливо закликаємо інших донорів посилити свою підтримку", – йдеться у заяві.

Також глави Мінфінів G7 нагадали, що впродовж 2022 року залучили для бюджетних потреб України $32,7 млрд.