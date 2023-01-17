Ціни на російське дизпаливо падають напередодні обмеження "Великої сімки"

На початку тижня російське дизельне пальне з ультранизьким вмістом сірки (ULSD) продавалося зі знижкою в $130 за метричну тонну для доставки в Європу.

Про це повідомляє Energy Intelligence, передає enkorr.

"Час закінчується до того, як Європейський Союз 5 лютого заборонить імпорт російського палива, якраз у той момент, коли офіційні особи ЄС і G7 починають проявляти великий інтерес до ринкових цін, а цього тижня повинні початися переговори щодо обмеження ціни", – зазначає агентство.

За словами брокерів, кораблі вже зараз відчувають проблеми, а кілька покупців, що залишилися в Німеччині та Польщі, змогли завантажити лише кілька суден до кінцевого терміну.

Поточні російські ціни на ULSD повертаються до приблизно $39 за барель із надбавкою до поточного верхнього рівня цін на нафту G7. Джерела судноплавства оцінюють вартість транспортування російського палива з Приморська до Європи в приголомшливі $95 за тонну, незважаючи на невелику відстань.

Європейські трейдери більше стурбовані тим, звідки буде надходити замінне паливо, ніж правилами, що регулюють ціни на російське ULSD, яке постачатиметься в інші країни. росія відіграє величезну роль на ринку дизельного палива в Європі, постачаючи близько 500 000 барелів палива на день, або близько половини загального імпорту в регіоні.

"Люди готуються до того, що неросійське стане нормою... але Росія наразі все ще постачає продукт", – каже провідний лондонський брокер.

Ранні спроби замінити російський ULSD призвели до того, що Європа була завалена танкерами зі США, Індії, Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів і навіть Китаю, у всіх яких все ще тече російське паливо. Ціни нижчі, ніж вони були до вторгнення Росії в Україну.