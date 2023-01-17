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На одну вакансію претендують дев’ять безробітних, – Центр зайнятості

безработица,работа

Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк повідомила, що на 1 січня на одне вільне робоче місце в Україні претендують дев’ять безробітних.

Про це вона заявила під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці. Станом на 1 січня на одне вільне місце претендує дев'ять безробітних", – сказала Жовтяк.

За її словами, більшість вакансій пропонуються на підприємствах переробної промисловості (майже 18%) та у сільському господарстві (17%).

У професійному розрізі більшість вакансій у роботодавців на працівників з обслуговування та експлуатації обладнання та машин (25%) та кваліфікованих працівників (15%).

Автор: 

безробіття (343) робота (868) Центр зайнятості (16)


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