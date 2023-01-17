На одну вакансію претендують дев’ять безробітних, – Центр зайнятості
Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк повідомила, що на 1 січня на одне вільне робоче місце в Україні претендують дев’ять безробітних.
Про це вона заявила під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
"Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці. Станом на 1 січня на одне вільне місце претендує дев'ять безробітних", – сказала Жовтяк.
За її словами, більшість вакансій пропонуються на підприємствах переробної промисловості (майже 18%) та у сільському господарстві (17%).
У професійному розрізі більшість вакансій у роботодавців на працівників з обслуговування та експлуатації обладнання та машин (25%) та кваліфікованих працівників (15%).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль