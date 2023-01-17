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Міжнародна допомога Україні з початку війни перевищила 113 мільярдів євро

євро

Від початку війни міжнародні партнери виділили Україні понад 113 млрд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій із посиланням на дослідження Кільського інституту світової економіки.

Згідно з даними системи Ukraine Support Tracker, яка відстежує масштаби міжнародної допомоги, донорами України стали 40 країн. Євросоюз виділив майже 52 млрд євро, допомога від США сягнула 48 млрд євро.

До списку країн-донорів також увійшли Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Китай, Японія, Норвегія, Південна Корея, Швейцарія, Тайвань, Туреччина й Індія. Від них Україна додатково отримала 13 млрд євро міжнародної допомоги.

Половину з виділених коштів складає фінансова допомога, ще третина – це військова допомога, решта – гуманітарна підтримка.

Зазначається, що ЄС став лідером у напрямі фінансової допомоги. Країни-члени ЄС та європейські інституції зобов’язались надати Україні майже 35 млрд євро на бюджетні потреби.

Водночас лідером військової підтримки залишаються США – військова допомога від американських партнерів вже сягнула 23 млрд євро.

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зброя (870) допомога (1533) гуманітарна допомога (202)


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