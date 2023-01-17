Великі мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз

Середня ціна на скраплений газ станом на 17 січня у мережах АЗС зменшилась на 11 копійок – до 28,15 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО, WOG і Shell автогаз здешевшав на 14, 3 та 3 копійки – до 28,49, 28,60 і 28,38 грн/л відповідно.

Мережі АЗК BVS, "Рур груп", "Укрнафта" й інші залишили ціну на попередньому рівні.

При цьому найменше зниження ціни – на 2 копійки – зафіксовано на АЗК мережі Shell, яка й за вихідні скинула таку ж суму, найбільше – на 1 грн – на станціях "Овіс".

Найбільша ціна, прямуючи низхідним вектором, перетнула позначку в 29 грн/л, й наразі найдорожче – 28,99 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі Neftek, найдешевше – 25,25 грн/л – у мережі "Авантаж 7", яка утримує свою ціну на попередньому рівні.