"Немає повноважень": Голова МАГАТЕ прокоментував заклики до запровадження санкцій проти Росії

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не має повноважень запроваджувати санкції щодо держав та їх урядів, у тому числі й щодо Росії.

Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив під час брифінгу на Південноукраїнській АЕС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні розрізняти країни, держави, уряди та функції МАГАТЕ. Агентство – це міжнародний регулюючий орган, який стежить за дотриманням гарантій безпеки, самою безпекою, за нерозповсюдженням ядерної зброї. І це не є мандатом МАГАТЕ накладати якісь санкції на якісь організації чи країни", – сказав Гроссі.

Водночас він зауважив, що робота щодо введення санкцій проти Росії триває у всьому світі, для чого країни об'єднують свої зусилля, і "МАГАТЕ також є частиною цієї роботи".

Відповідаючи на запитання про те, чи має намір МАГАТЕ виключати зі своєї структури представників Росії, враховуючи її агресивну політику, його глава зазначив, що агентство не може реагувати на такі запити.

За його словами, кожен, хто приходить працювати до такої міжнародної організації, як МАГАТЕ, в якій є представники з усього світу, більше не працює на свою країну, а працює на цю організацію.

"Я, наприклад, аргентинець, але я не працюю на Аргентину, я працюю на МАГАТЕ. У світі багато різних конфліктів у різних його куточках, і, можливо, українцям не подобається, що є представники з Росії, якійсь іншій країні може не подобатися, що є представники України. Але якщо МАГАТЕ піддаватиметься на такі запити виключати людей зі своєї організації, то воно не зможе функціонувати", – пояснив свою позицію Гроссі.

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Як повідомлялося, 16 січня МАГАТЕ відкрило місію постійної присутності на Південноукраїнській АЕС, далі розмістить такі місії на Хмельницькій та Рівненській АЕС, а також у зоні Чорнобильської АЕС.

На окупованій російськими загарбниками Запорізької АЕС місія МАГАТЕ працює з вересня.

Місії МАГАТЕ на атомних станціях України організовано з метою аналізу їхніх потреб та допомоги у забезпеченні ядерної та фізичної безпеки, повідомив гендиректор агентства Рафаель Гроссі під час відкриття місії на Південноукраїнській АЕС.