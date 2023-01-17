"Енергоатом" планує підключити дев’ятий енергоблок після ремонту на початку лютого

НАЕК "Енергоатом" планує на початку лютого запустити після ремонту один з дев’яти енергоблоків АЕС, що знаходяться на підконтрольній уряду України території.

Про це президент "Енергоатома" Петро Котін заявив під час брифінгу на Південноукраїнській АЕС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми прискореними темпами перевантажуємо паливо на одному з 9-ти енергоблоків, що знаходяться на підконтрольній Україні (території, – ред.), щоб якнайшвидше підключити його до енергосистеми. І це буде фактично на початок лютого", – сказав Котін.

За його словами, решта 8 блоків АЕС зараз працюють на максимально можливій потужності.

Як повідомлялося, на початку січня "Енергоатом" вивів у плановий капітальний ремонт один із енергоблоків АЕС, що залишилися на підконтрольній території.

Водночас усі 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується загарбниками. Наразі ЗАЕС продовжує постійно споживати електроенергію на власні потреби від енергосистеми України.