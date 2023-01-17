Нацкомісія оштрафувала три обленерго за порушення графіків відключення світла

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" за недотримання графіків відключень електропостачання споживачам.

Відповідне рішення регулятор ухвалив під час засідання 17 січня.

Зазначається, що Нацкомісія розглянула результати позапланових виїзних перевірок щодо дотримання указаних компаній вимог законодавства у сфері функціонування ринку електричної енергії та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Перевірки охоплювали діяльність компаній протягом листопада-грудня 2022 року.

Було встановлено, що вказані підприємства розподіляли участь споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення) нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості.

Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.

Так, Нацкомісія ухвалила рішення накласти штрафи на кожну компанію у розмірі 85 тис. грн та зобов’язала їх надалі дотримуватись справедливих графіків відключень.

До того ж регулятор вирішив оштрафувати й керівників згаданих ліцензіатів на 1700 грн.