Путін позбавив права голосу західних акціонерів російських компаній

Російський президент Владімір Путін дозволив великим російським компаніям ухвалювати корпоративні рішення, не враховуючи голоси акціонерів із країн, які сама Росія називає "недружніми".

Згідно з відповідним указом Путіна, такий режим ухвалення рішень акціонерами російських компаній діятиме до 31 грудня 2023 року, пише місцеве видання "Коммерсант".

Згідно з указом, встановлюється тимчасовий порядок прийняття рішень у великих російських компаніях та акціонерних товариствах, якщо вони відповідають таким критеріям:

щодо їх російських власників чи бенефіціарів іншими країнами чи міжнародними організаціями запроваджено санкції;

іноземні громадяни, пов'язані з "недружніми" країнами, мають частки у статутному капіталі компанії, яка не перевищує 50%;

обсяг виручки організації протягом року, що передує указу, перевищує 100 млрд рублів.

Таким чином, голоси акціонерів російських компаній із "недружніх" держав, а також висунутих ними до органів управління кандидатів не враховуватимуться при визначенні кворуму та результатів голосування, якщо таке рішення ухвалять інші співвласники компанії.

Про запровадження такого порядку просив Російський союз промисловців та підприємців. За оцінками російських ЗМІ, можливість не враховувати голоси "недружніх" акціонерів можуть отримати до півтора десятка російських системоутворюючих компаній зі сфер енергетики, машинобудування та торгівлі.