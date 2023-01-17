Російський президент Владімір Путін визнав падіння видобутку газу в Росії на 11,8%.

Про це він заявив під час наради з економічних питань, повідомляє пресслужба Кремля.

Водночас він відзначив зростання світових цін на газ. вчергове назвавши його причиною "дії західних країн", а не обмеження постачання газу до Європи російським "Газпромом".

"Зазначу, що світові ціни на газ суттєво, як ви знаєте, зросли через дії західних країн. В результаті російські газовидобувники, експортери спрацювали останні два роки з гарним прибутком і значно збільшили платежі до бюджетної системи країни", – сказав Путін.

Він додав, що видобуток нафти в Росії за підсумками 2022 року зріс приблизно на 3% – до 535 мільйонів тонн.

За словами Путіна, це дозволило збільшити доходи федерального бюджету РФ у минулому році, проте його видатки через війну проти України зростали швидшими темпами.

"Загалом доходи федерального бюджету минулого року зросли на 10% і становили 27,8 трильйона рублів. Але й витрати у нас збільшилися, причому витрати збільшилися вищими темпами, помітніше – на чверть – і перевищили 31 трильйон рублів. У результаті дефіцит федерального бюджету становив 3,3 трильйона рублів, або 2,3 відсотка ВВП", – розповів Путін під час наради.

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Як повідомлялося, за даними російських ЗМІ, видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком – до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

Зокрема, "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% – до 412,6 млрд куб. м через різке падіння експорту до Європи. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" – на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.