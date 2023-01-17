"Укрзалізниця" планує до кінця року встановити Starlink на всі поїзди "Інтерсіті"
До кінця року "Укрзалізниця" планує облаштувати всі поїзди "Інтерсіті" терміналами супутникового інтернету Starlink.
Про це повідомив очільник компанії Олександр Камишін у Telegram.
За його словами, "Укрзалізниця" успішно завершила тестування Wi-Fi на базі технології Starlink в поїзді "Інтерсіті".
"Ми партизанськими методами обладнали "Старлінками" один поїзд "Інтерсіті" і катали його на різних маршрутах більше 100 днів. Результати тестування: доступність на маршруті 97%, швидкість до 100 Мбіт/с", – зазначив Камишін.
За його словами, віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков поставив "Укрзалізниці" задачу тепер "розвернути пілот на всі поїзди "Інтерсіті".
"До кінця року задача буде виконана", – наголосив глава компанії.
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