"Укрзалізниця" планує до кінця року встановити Starlink на всі поїзди "Інтерсіті"

До кінця року "Укрзалізниця" планує облаштувати всі поїзди "Інтерсіті" терміналами супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомив очільник компанії Олександр Камишін у Telegram.

За його словами, "Укрзалізниця" успішно завершила тестування Wi-Fi на базі технології Starlink в поїзді "Інтерсіті".

"Ми партизанськими методами обладнали "Старлінками" один поїзд "Інтерсіті" і катали його на різних маршрутах більше 100 днів. Результати тестування: доступність на маршруті 97%, швидкість до 100 Мбіт/с", – зазначив Камишін.

За його словами, віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков поставив "Укрзалізниці" задачу тепер "розвернути пілот на всі поїзди "Інтерсіті".

"До кінця року задача буде виконана", – наголосив глава компанії.