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"Укрзалізниця" планує до кінця року встановити Starlink на всі поїзди "Інтерсіті"

starlink,старлінк

До кінця року "Укрзалізниця" планує облаштувати всі поїзди "Інтерсіті" терміналами супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомив очільник компанії Олександр Камишін у Telegram.

За його словами, "Укрзалізниця" успішно завершила тестування Wi-Fi на базі технології Starlink в поїзді "Інтерсіті".

"Ми партизанськими методами обладнали "Старлінками" один поїзд "Інтерсіті" і катали його на різних маршрутах більше 100 днів. Результати тестування: доступність на маршруті 97%, швидкість до 100 Мбіт/с", – зазначив Камишін.

За його словами, віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков поставив "Укрзалізниці" задачу тепер "розвернути пілот на всі поїзди "Інтерсіті".

"До кінця року задача буде виконана", – наголосив глава компанії.

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інтернет (1328) потяг (1294) Укрзалізниця (4762) Starlink (110)


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