Країни ЄС обговорюють додаткове зниження ціни на російську нафту, – ЗМІ

Країни Європейського Союзу продовжують обговорювати граничну ціну на російську нафту та, швидше за все, домовляться про її додаткове зниження.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк, передає Європейська правда.

"Триває перегляд щодо граничної ціни на російську нафту. Зараз вона на рівні $60, але, наскільки я розумію, є значні шанси, що у наступні тижні її трохи знизять", – зазначив Джозвяк.

Нагадаємо, початку грудня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.

Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов називав серед найбільших ризиків для російського бюджету зменшення нафтогазових доходів внаслідок запровадження обмеження цін на російську нафту.

За офіційними даними Мінфіну РФ, середня ціна нафти російської експортної марки Urals у грудні 2022 року зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року. Порівняно із груднем 2021 року ціна бареля Urals впала у 1,4 раза.

У січні 2023 року ціни на російську нафту продовжили знижуватися. За даними Bloomberg, російська нафта сорту Urals, що є основою енергетичного експорту РФ, 6 січня подешевшала до $37,8 за барель у порту Приморськ на Балтійському морі. 9 січня на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі укладено угоду, що передбачає продаж 10 тис. тонн нафти за 218 млн рублів або по $42,19 за барель.