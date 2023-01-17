Єврокомісія планує щокварталу виплачувати Україні по 4,5 мільярда євро

Єврокомісія планує щокварталу виплачувати Україні по 4,5 млрд євро впродовж 2023 року. Зараз важливо допомогти Україні пройти зиму. Надалі, як очікується, Єврокомісія забезпечить стабільне надходження фінансових ресурсів.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів ЄС з економіки й фінансів, передає Укрінформ.

"Ми просуваємося щодо надання Україні макрофінансової допомоги у 2023 році, як було погоджено на зустрічі у грудні. Вчора я від імені ЄС підписав меморандум про порозуміння, який визначає умови та терміни виплати цього кредиту. Вони включають реформи України щодо боротьби з корупцією, зміцнення верховенства права та енергетичного сектору. Перша виплата у 3 млрд євро була здійснена сьогодні без умов, щоб допомогти Україні забезпечити найнагальніші фінансові потреби", – сказав Домбровскіс.

"У майбутньому ми передбачаємо стабільне надходження фінансування, в середньому, в обсязі 4,5 млрд євро щокварталу", – додав виконавчий віцепрезидент ЄК.

Він також зауважив, що терміни виплати кредиту можуть обговорюватися додатково, з огляду на розвиток ситуації в Україні. ЄС враховуватиме, що Україна перебуває у стані війни, та відповідно оцінюватиме досягнення країни у впроваджені необхідних реформ.

"У будь-якому разі, наша мета – забезпечити, щоб Україна отримувала стабільні фінансові надходження протягом поточного року. Ми надавали Україні суттєву макрофінансову допомогу та інші форми фінансової підтримки торік. Оскільки часто такі рішення приймалися як реакція на російську агресію, фінансові надходження були менш стабільними та передбачуваними. Саме на цьому наголошувала українська влада: вони потребують стабільних фінансових надходжень, і ми зможемо забезпечити це з програмою МФД+, яка покриватиме суттєву частину загальних фінансових потреб України. Інші донори також відіграють свою роль", – підкреслив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.

ЄС від початку повномасштабного вторгнення РФ надає Україні суттєву політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Торік допомога ЄС сягнула 19 млрд євро.

Як повідомлялося, лідери країн-членів Європейського Союзу 15 грудня минулого року досягли згоди про виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.