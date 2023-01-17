VICI та Bonduelle – улюблені бренди росіян за 2022 рік

Продукція міжнародних компаній, яка продається на полицях українських супермаркетів – зокрема, Vici, Bonduelle, Lay’s та інших, - війшла до рейтингу найулюбленіших брендів росіян за 2022 рік.

Про це йдеться у статті на сайті delo.ua.

Автор посилається на свіжі дані компанії OMI (Online Market Intelligence), яка щорічно проводить опитування російських громадян, визначаючи їхні вподобання у різних категоріях товарів. Виявилося, що майже всі бренди, що посіли перші позиції, належать компаніям, які попри 10 місяців російської агресії проти України, відмовилися виходити з ринку країни-агресора.

Так, у категорії "Риба і морепродукти" на другому місці опинився бренд Vici литовської компанії "Вічунай груп", яка належить меру литовського міста Каунас Вісвальдасу Матійошайтісу. "Вічунай" груп не пішов з російського ринку і продовжує сплачувати податки до бюджету країни-агресора.

У статті зазначається, що Viciunaj Group робила чимало заяв щодо виходу з російського ринку, але так цього і не зробила.

"Власник бренду та мер литовського міста Каунас Вісвальдас Матійошайтіс стверджував, що йому "дуже незручно платити податки у росії", але, мабуть, не настільки, щоби повністю піти з російського ринку. Щоправда, зараз мер активно готується до чергового переобрання, а, наскільки відомо, його виборці не надто лояльні до його "російського бізнесу". Тож не виключено, що під час передвиборчої кампанії риторика Матійошайтіса знову зміниться", - стверджує автор.

Серед інших брендів, чию продукцію полюбляють росіяни, у публікації згадано французького виробника Bonduelle, який посів 1 місце у категорії "Заморожені овочі та фрукти".

"Нещодавно ця компанія потрапила до гучного скандалу оскільки відправила 10 тисяч продуктових кошиків російським військовослужбовцям. Сам по собі цей факт не викликав би такого резонансу, якби не новорічні листівки, вкладені в набори – з побажанням перемоги. Не дивно, що після цього торговельні мережі України заявили про відмову у подальшій співпраці з Bonduelle", - йдеться у публікації.

Серед інших переможців рейтингу – чипси Lay’s, які постачають свою продукцію російським споживачам. А також – зубна паста Colgate американської корпорації Procter&Gamble. Публічно засудивши війну, ця компанія так і не вийшла з російського ринку та не закрила два заводи на території рф.

"Як видно, практично всі улюблені бренди російських громадян – міжнародні компанії, які вирішили не виходити з російського ринку. Вся ця продукція продається і в Україні. Було б логічним розпочати кампанію з витіснення токсичних брендів із українських торгових мереж. І це має бути комплексна робота: на рівні уряду, громадянського суспільства та простих споживачів. Продукція компаній-колаборантів, яку так люблять росіяни, має зникнути з полиць українських супермаркетів", - резюмується у публікації.