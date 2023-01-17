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Новини Війна
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VICI та Bonduelle – улюблені бренди росіян за 2022 рік

vici

Продукція міжнародних компаній, яка продається на полицях українських супермаркетів – зокрема, Vici, Bonduelle, Lay’s та інших, - війшла до рейтингу найулюбленіших брендів росіян за 2022 рік.

Про це йдеться у статті на сайті delo.ua.

Автор посилається на свіжі дані компанії OMI (Online Market Intelligence), яка щорічно проводить опитування російських громадян, визначаючи їхні вподобання у різних категоріях товарів. Виявилося, що майже всі бренди, що посіли перші позиції, належать компаніям, які попри 10 місяців російської агресії проти України, відмовилися виходити з ринку країни-агресора.

Так, у категорії "Риба і морепродукти" на другому місці опинився бренд Vici литовської компанії "Вічунай груп", яка належить меру литовського міста Каунас Вісвальдасу Матійошайтісу. "Вічунай" груп не пішов з російського ринку і продовжує сплачувати податки до бюджету країни-агресора.

У статті зазначається, що Viciunaj Group робила чимало заяв щодо виходу з російського ринку, але так цього і не зробила.

"Власник бренду та мер литовського міста Каунас Вісвальдас Матійошайтіс стверджував, що йому "дуже незручно платити податки у росії", але, мабуть, не настільки, щоби повністю піти з російського ринку. Щоправда, зараз мер активно готується до чергового переобрання, а, наскільки відомо, його виборці не надто лояльні до його "російського бізнесу". Тож не виключено, що під час передвиборчої кампанії риторика Матійошайтіса знову зміниться", - стверджує автор.

Серед інших брендів, чию продукцію полюбляють росіяни, у публікації згадано французького виробника Bonduelle, який посів 1 місце у категорії "Заморожені овочі та фрукти".

"Нещодавно ця компанія потрапила до гучного скандалу оскільки відправила 10 тисяч продуктових кошиків російським військовослужбовцям. Сам по собі цей факт не викликав би такого резонансу, якби не новорічні листівки, вкладені в набори – з побажанням перемоги. Не дивно, що після цього торговельні мережі України заявили про відмову у подальшій співпраці з Bonduelle", - йдеться у публікації.

Серед інших переможців рейтингу – чипси Lay’s, які постачають свою продукцію російським споживачам. А також – зубна паста Colgate американської корпорації Procter&Gamble. Публічно засудивши війну, ця компанія так і не вийшла з російського ринку та не закрила два заводи на території рф.

"Як видно, практично всі улюблені бренди російських громадян – міжнародні компанії, які вирішили не виходити з російського ринку. Вся ця продукція продається і в Україні. Було б логічним розпочати кампанію з витіснення токсичних брендів із українських торгових мереж. І це має бути комплексна робота: на рівні уряду, громадянського суспільства та простих споживачів. Продукція компаній-колаборантів, яку так люблять росіяни, має зникнути з полиць українських супермаркетів", - резюмується у публікації.

Автор: 

росія (14183) санкції (4379) Новини компаній (3348)


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Топ коментарі
+26
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17.01.2023 17:12
+20
Треба маркування, щоб люди в Україні бачили, які торгові марки на їх крові і крові їх дітей.
Щоб з 1 погляду на банку зразу було зрозуміло.
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17.01.2023 17:20
+19
Треба маркування.
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17.01.2023 17:09
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17.01.2023 17:09 Відповісти
Основним власником Вічунай є діючий мер Каунаса Вісвалдас Матіошайтіс, найбагатший мер країни і один найзаможніших її громадян, статок якого сягає 120 мільйонів євро.

Історія групи і її власника напрочуд цікава. За радянських часів Матіошайтіс, інженер-будівельник за фахом, потрапив на роботу до МВС Литовської РСР. Там за 10 років - з 1981 по 1991 - зробив стрімку кар'єру до посади заступника начальника УВС Каунаса з політичної роботи. МВС Литовської РСР тісно співпрацював із КДБ, займаючись виявленням протестних настроїв і боротьбою із визвольним рухом "Саюдіс" (аналог українського «Народного Руху»).
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17.01.2023 17:22 Відповісти
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17.01.2023 17:12 Відповісти
Гроші не смердять... доведено. Слава Україні та Польщі та США та Канади та Англії та всім небайдужим !!! Смерть москві та москалям!!!
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17.01.2023 17:17 Відповісти
Уіпанам не смердять, нормальним людям смердять.
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17.01.2023 18:33 Відповісти
Треба маркування, щоб люди в Україні бачили, які торгові марки на їх крові і крові їх дітей.
Щоб з 1 погляду на банку зразу було зрозуміло.
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17.01.2023 17:20 Відповісти
Так. Треба відмовитися від Вічі, Бондюель, Лейс і Колгейт.
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17.01.2023 17:21 Відповісти
Ашан і МЕТRO щє.
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17.01.2023 18:27 Відповісти
Vici imejet zavod Kaliningrade,obecal ne raz sto prodast zavod drugim,no tak etogo i ********.U nix vo mnogix stran jest zavodi.Etot mer vladelec opiat bi vygral bez konkurenciji vybori,no teper proigrajet izza etogo
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17.01.2023 17:22 Відповісти
Основним власником Вічунай є діючий мер Каунаса Вісвалдас Матіошайтіс, .....тісно співпрацював із КДБ, займаючись виявленням протестних настроїв і боротьбою із визвольним рухом "Саюдіс" (аналог українського «Народного Руху»).
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17.01.2023 17:23 Відповісти
Ja nemogu tocno eto skazat, rabotal on policiji te vremena kazetsia.On mer mojego goroda nedaleko ot menia i zyviot.Umejet on upravliat gorodom,cysto jesli vziat etu storonu drugije mera do nego prosto 0 byli.I biznis u nego polucilsia izvesni na vsiom mire i ocen udacno,no vot zdes kazetsia mozgi otkazali u nego
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17.01.2023 17:35 Відповісти
А улюбленого вазеліну нема??
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17.01.2023 17:25 Відповісти
Пекельні санкції, ленд-ліз...Якось не так.
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17.01.2023 17:31 Відповісти
Bonduelle, похоже, далеко не такой безобидный Овощ, как янек.
Но управа и на этого бонда найдется.
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17.01.2023 17:43 Відповісти
Хз... Бондюэль жрать - себя не любить. Кто его вообще покупает, особенно консервированные овощи и бобовые? Хотя.. может для северных широт и бондюэль - деликатес.
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17.01.2023 17:54 Відповісти
Ну консервована кукурудза або горошек, це трохи інший смак, салатний і більш сочний. Але вони всі приблизно однакові за якістю, цей бондювтік просто розпиарений занадто.
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17.01.2023 18:29 Відповісти
А вы как нибудь попробуйте, если есть возможность, конечно, купить молдавскую консервированную кукурузу или горошек "VIS". Вот честно говорю, бондюэли эти рядом не стояли)
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17.01.2023 19:59 Відповісти
Ну, Lays не постачає продукцію в Росію, а виробляє її там. Наприклад, чипси "Краб" Lays виробляє лише в Росії, тому їх зараз немає в продажу у нас взагалі. Щодо виходу Lays з Росії, то це не так просто здійснити, враховуючи, що виробництво локалізоване практично повністю. Бо Росія може відповісти так, як Бендер Вороб'янінову: " В таком случае простите, но у меня есть не меньше основания предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом."
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17.01.2023 17:59 Відповісти
Хай лишаються на ринку педираціі, де купівельна спроможність скоро піде в мінусовій площині. А ми то їсти не будемо, треба їм ще «рекламу» зробити на весь світ. Гроші - це не все в цьому житті, є порядні бізнесмени і бренди, що мають свою політику і цінують репутацію. А ті бренди забруднені кровью, ми таке не їмо, бо ми люди
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17.01.2023 18:21 Відповісти
Треба розуміти, що коли кацап вихваляє бондюєль, це не тому що він кожен день його жере. Це може бути і раз на рік в січневому жорі, в якомусь салаті.
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17.01.2023 18:32 Відповісти
Пересічні, прості українці розгублені: вони просто не знають, що їм робити з цією проблемою!

*******...
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17.01.2023 18:22 Відповісти
Американские Бургер Кинг и KFC нахраписто занимают рынок который принадлежал Макдональдсу в рашке. Но это даже не акулы, мегаломонстры бизнеса. А вот литовцы во главе с мэром Каунаса удивили. Кому война...
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17.01.2023 18:48 Відповісти
Википедия: у Бондуели основное ПРОИЗВОДСТВО в РФ около станиц. Новогитаровская.
Просто надо вспомнить что Крым был за Кубань. В правильный момент перемоги
Бондуель завоет дурными голосами...
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17.01.2023 19:51 Відповісти
,"Вічунай груп", яка належить меру литовського міста Каунас Вісвальдасу Матійошайтісу",це не та руда паскуда в окулярах яка кричала що Крим расейській?
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17.01.2023 20:06 Відповісти
Всі ці торгові марки представлені в українських торгових мережах; цікаво хто відмовився?
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21.01.2023 19:25 Відповісти

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