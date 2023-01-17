Мінфін розмістив облігації державної позики на 5,5 мільярда гривень

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 17 січня, змогло залучити до держбюджету 5,54 млрд грн.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 3,92 мільярда гривень під 13,43% річних.

Крім того Мінфін розмістив річні ОВДП на 136,28 млн грн під 18,5% річних та 14-місячні облігації на 1,48 млрд грн під 19%.

Ще 6,02 млн грн надійшло від продажу дворічних облігацій під 19,5% річних.

При цьому Мінфін не розміщував півторарічні бенчмарк-ОВДП, які Нацбанк дозволив банкам включати в покриття обов’язкових резервів з 11 січня. Минулого тижня їх розміщення дозволило залучити одразу 20,54 мільярда гривень під 19,24% річних.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що підвищення нормативів обов’язкового резервування для банків з одночасним ухваленням рішення про включення ОВДП до покриття обов'язкових резервів дозволить Міністерству фінансів залучити від продажу облігацій додатково мінімум 50 млрд грн.

Він зауважував, що профіцит ліквідності банківської системи наразі знаходиться на рекордному рівні, Нацбанк сподівається мотивувати банки вкладати частину цих коштів в ОВДП.