Кабмін дозволив пересилати закордонні паспорти у міжнародних поштових відправленнях
Кабінет міністрів дозволив пересилання у міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"Внесено зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку. Дозволено пересилання в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у період дії воєнного стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого на території України, паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну", – написав Мельничук.
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