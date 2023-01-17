Рівень безробіття в Україні становить 30%, – Свириденко

Рівень безробіття в Україні становить близько 30%, при цьому в пошуках роботи знаходяться 2 млн осіб всередині країни та 2,7 млн українців, які виїхали через війну, але готові повернутися та працювати.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час присвяченої Україні сесії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Укрінформ.

"Національний банк України оцінює рівень безробіття у 30%. Це означає, що 4,7 млн українців знаходяться у пошуку роботи і не можуть її знайти. Ці цифри складають із 2,7 млн осіб за межами України, які хочуть повернутися зараз і почати працювати, і 2 млн – всередині країни", – сказала Свириденко.

За її словами, дуже великим викликом є саме виїзд за кордон мільйонів українців, які були активно залучені в українську економіку.

Свириденко повідомила, що влада намагається стимулювати громадян до роботи та брати участь у початковому етапі відновлення країни, зокрема, на це спрямована запущена урядом програма "Армія відновлення".

Як повідомлялось, в Україні запустили проєкт "Армія відновлення", який дозволяє повернути безробітних до економічно активного життя. Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону.

Станом на 13 січня до виконання суспільно корисних робіт у рамках проекту "Армія відновлення" залучено майже 4,5 тис. безробітних у дев"яти регіонах.