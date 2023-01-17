Заморожені російські активи потрібно спрямувати на відновлення України, – прем’єр-міністр Швеції

Заморожені країнами Заходу російські активи мають бути використані для відновлення України.

Про це прем'єр-міністр Швеції, яка головує у ЄС, Ульф Крістерссон заявив у Європейському парламенті у вівторок, повідомляється на сайті шведського представництва у Євросоюзі.

"Наша очевидна відправна точка, перший пріоритет для всіх – це Україна. Ніщо не є настільки важливим... Українська перемога екзистенційно важлива для Європи – і, чесно кажучи – для всього світу", – наголосив голова уряду Швеції.

Він назвав завданням головування Швеції у ЄС і надалі підтримувати українців, забезпечуючи постійну економічну, політичну, гуманітарну та військову підтримку для України з боку ЄС.

"Наприклад, нам доведеться стежити за прогресом реформ в Україні – на її шляху до членства в ЄС. Це також означає, що ми маємо почати працювати над рішеннями для відновлення та реконструкції України разом з нашими міжнародними партнерами", – зауважив Крістерссон.

За його словами, відбудова України після війни нагадуватиме план Маршалла після Другої світової війни.

"І в цих зусиллях заморожені російські активи мають бути не лише частиною проблеми, а й частиною вирішення. Я передбачаю дуже ретельний аналіз того, якою мірою демократичний світ може об’єднатися у повторному використанні цих грошей, щоб відновити частину руйнувань", – додав голова шведського уряду.

Як повідомлялося, уряд Естонії планує першим у Європі розробити механізм для передачі заморожених російських активів для допомоги Україні. В уряді країни зауважували, що поки що процес передачі Україні заморожених у ЄС російських активів не просувається: країни Євросоюзу доручили Єврокомісії розробити необхідну для цього юридичну схему, однак компромісу щодо цього питання все ще не досягнуто.

За даними Bloomberg, уряд Німеччини також розглядає можливість використання мільярдів євро із заморожених російських активів для допомоги Україні, якщо інші країни-союзники підуть цим шляхом.