Відомий американський бренд Michael Kors пішов з Росії

Американський бренд Michael Kors припинив постачання своїх товарів до Росії, офіційний інтернет-магазин марки вже призупинив роботу у цій країні.

Дистриб'ютор бренду в Росії – компанія BNS Group найближчим часом планує розпродати залишки товарів від Michael Kors і переукласти договори з орендодавцями, пише російський "Коммерсант".

Видання зазначає, що у Michael Kors у РФ було всього шість власних магазинів, однак його буде важко замінити, адже одяг, взуття та аксесуари цього бренду досить популярні у російського середнього класу.

Аналогічних брендів на російському ринку не залишилося, зазначив редакційний директор видання про моду The Blueprint Олександр Перепєлкін.

"В умовах того, що з Росії на сьогоднішній момент пішли Massimo Dutti, не представлений Polo Ralph Lauren, ще один близький конкурент Michael Kors, знайти адекватну заміну в цій ціновій ніші з аналогічною якістю і модною складовою буде дуже складно", – констатував експерт.

Зауважимо, що в Україні офіційний інтернет-магазин Michael Kors також не працює.