Кабмін доручив Фонду соцстрахування фінансувати гранти на садівництво та виноградарство

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку надання грантів у рамках проєкту "еРобота" для створення або розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд на засіданні 17 січня визначив кошти Фонду загальнообовʼязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття першочерговим джерелом фінансування надання мікрогрантів отримувачам.

Також передбачено механізм використання коштів Фонду загальнообовʼязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.

"Змінами передбачено, що виплата мікрогрантів отримувачам, рішення по яким прийнято у 2022 році, здійснюватиметься Мінекономіки за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 2023 році", – зазначив Мельничук.

Станом на кінець грудня 2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства погодило надання 77 грантів (+20 за грудень) про надання грантів сільгоспвиробникам для закладення садів та будівництва теплиць на загальну суму 371 млн грн (+96 млн грн).

Гранти на розвиток теплиць дозволяють агропідприємцям залучити до 7 млн грн фінансування, а під закладку садів – до 10 млн грн. Загалом на фінансування таких проектів держава виділить понад 16 млрд грн.

Проект "єРабота" включає шість грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Це, зокрема, програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення та розвиток переробних підприємств, закладку саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту роботи в ІТ-сфері.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, які не мають досвіду ведення бізнесу. Прийом заявок здійснюється через портал "Дія".