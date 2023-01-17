Внаслідок останньої російської ракетної атаки пошкоджено 9 блоків ТЕС, – Шмигаль

Внаслідок російської ракетної атаки на Україну минулої суботи, 14 січня, пошкоджено 9 блоків теплових електростанцій, внаслідок чого значно зріс дефіцит потужності в енергосистемі України.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні Кабміну у вівторок, 17 січня, повідомляє пресслужба уряду.

"14 січня Росія здійснила одну з наймасштабніших та руйнівних ракетних атак на Україну. Страшна трагедія сталась у Дніпрі, де ворог поцілив у житловий будинок. Станом на зараз 44 загиблих, серед них 5 дітей. 79 людей травмовано", – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що ця масована атака мала деструктивні наслідки й для української енергетики.

"Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі, що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення", – наголосив голова уряду.

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Водночас Шмигаль запевнив, що енергосистема України залишилася цілісною та керованою.

"У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень", – додав прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 січня "Укренерго" повідомляло про значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Через перевищення лімітів було застосовано аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській областях.