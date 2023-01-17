БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 566 5

Внаслідок останньої російської ракетної атаки пошкоджено 9 блоків ТЕС, – Шмигаль

дтек

Внаслідок російської ракетної атаки на Україну минулої суботи, 14 січня, пошкоджено 9 блоків теплових електростанцій, внаслідок чого значно зріс дефіцит потужності в енергосистемі України.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні Кабміну у вівторок, 17 січня, повідомляє пресслужба уряду.

"14 січня Росія здійснила одну з наймасштабніших та руйнівних ракетних атак на Україну. Страшна трагедія сталась у Дніпрі, де ворог поцілив у житловий будинок. Станом на зараз 44 загиблих, серед них 5 дітей. 79 людей травмовано", – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що ця масована атака мала деструктивні наслідки й для української енергетики.

"Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі, що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення", – наголосив голова уряду.

Читайте також: Окупанти знову обстріляли електростанцію ДТЕК, суттєво пошкоджено обладнання

Водночас Шмигаль запевнив, що енергосистема України залишилася цілісною та керованою.

"У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень", – додав прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 січня "Укренерго" повідомляло про значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Через перевищення лімітів було застосовано аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській областях.

Автор: 

крилаті ракети (21) ракети (353) ТЕС (677) електроенергія (4235) Шмигаль Денис (1485)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
треба пересувнi генератори на села. Якщо летять ракети - то станцiя перемiщуйеться убiк, а потiм становиться на мicце
показати весь коментар
17.01.2023 18:44 Відповісти
Із тих 9, скільки робочих було? Хоча б чотири? Решта блоків і так була у вигляді металолому і служили донорами запчастин. Зараз золотий час для дтека, можна списувати всі знищені ними енергоблоки, типа ракета прилетіла
показати весь коментар
17.01.2023 21:15 Відповісти
Верніть взад Люсю, він бистро позбиває всі ракети.
показати весь коментар
17.01.2023 21:17 Відповісти
Немає віри ляльковому уряду та його безхребетному прем'єру.
показати весь коментар
18.01.2023 00:25 Відповісти
Наше бездарне "керівництво" не у змозі забезпечити оборону країни і безпеку громадян. А замість того лише ретельно констатує факти скільки чого в Україні пошкоджено і знищено, та скільки громадян убито та ранено. А ще, щоб відволікти увагу від власної тупості і бездарності (а де і продажності) регулярно знімає відосіки та пафосні монологи з нескінченними обіцянками і подяками. Таке "керівництво" любий народ давно уже би прогнав і судив.
показати весь коментар
18.01.2023 08:24 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 