Мінветеранів і Мінсоцполітики провели інтеграцію реєстрів для підтримки переселенців-ветеранів

Міністерство у справах ветеранів та Міністерство соціальної політики України провели інтеграцію реєстрів. Завдяки цьому було визначено, що з усіх ветеранів, чиї дані містяться в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, 6,8% захисників і захисниць є внутрішньо переміщеними особами.

Про це йдеться в повідомленні Міністерств.

"Завдяки інтеграції Мінветеранів пропрацьовує потребу в послугах. Ця інформація дозволить проводити більш ефективну державну політику у сфері підтримки ветеранів з числа ВПО. Зокрема забезпечення житлом, грошовими виплатами від держави та міжнародних організацій, реабілітацією", – прокоментувавала заступниця міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тетяна Калита.

Так, серед внутрішньо-переміщених осіб: