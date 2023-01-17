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Мінветеранів і Мінсоцполітики провели інтеграцію реєстрів для підтримки переселенців-ветеранів

військові,українські

Міністерство у справах ветеранів та Міністерство соціальної політики України провели інтеграцію реєстрів. Завдяки цьому було визначено, що з усіх ветеранів, чиї дані містяться в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, 6,8% захисників і захисниць є внутрішньо переміщеними особами.

Про це йдеться в повідомленні Міністерств.

"Завдяки інтеграції Мінветеранів пропрацьовує потребу в послугах. Ця інформація дозволить проводити більш ефективну державну політику у сфері підтримки ветеранів з числа ВПО. Зокрема забезпечення житлом, грошовими виплатами від держави та міжнародних організацій, реабілітацією", – прокоментувавала заступниця міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тетяна Калита.

Так, серед внутрішньо-переміщених осіб:

  • учасники бойових дій – 9,56%
  • учасники війни – 2,07%
  • члени сім’ї загиблого (померлого) – 2,78%
  • особи з інвалідністю І групи – 4,09%
  • особи з інвалідністю ІІІ групи – 4,44%
  • особи з інвалідністю ІІІ групи – 2,38%
  • постраждалі учасники Революції Гідності – 3,56%
  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4,84%

Автор: 

реєстр (563) Міністерство соціальної політики (663) військовослужбовці (310) Міністерство у справах ветеранів (63)


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