Україна самостійно покриває лише 50% видатків держбюджету, – Свириденко

Близько 50% витрат держбюджету України наразі покривають іноземні партнери, решту – Україна своїми силами.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко під час присвяченої Україні сесії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Укрінформ.

"50% наших витрат покривається нашими партнерами, і 50% покривається за рахунок українського бізнесу, прибутків та податків, які збираємо всередині країни", – сказала Свириденко.

Тому вона наголосила на важливості підтримки роботи українських компанії, забезпечення їм доступу до фінансування та страхування.

За словами Свириденко, Україна обговорює з іноземними партнерами шляхи підтримки, яка сприятиме поверненню українського бізнесу до України, та залучення нових інвестицій. Зокрема, мова йде про розробку нового механізму страхування.

"Ми розробляємо механізм страхування, який дозволить інвестиції в Україну під час воєнного стану. Ми попросили експертні кредитні агентства переглянути їх портфель продуктів та запропонувати продукти, які задовольнять компанії, які хочуть інвестувати в Україну зараз, під час війни. Нам потрібні інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни", – наголосила Свириденко.

Вона додала, що триває робота з проведення дерегуляції для українського та іноземного бізнесу.