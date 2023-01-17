НАБУ повідомило про підозру ще одному колишньому керівнику "Спецтехноекспорту"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили колишнє керівництво компанії "Спецтехноекспорт" (СТЕ, дочірнє підприємство держкомпанії "Укрспецекспорт") на розкраданні у 2014-2015 роках та подальшій легалізації понад $2,3 млн (40,8 млн грн в еквіваленті).

Як повідомляє пресслужба НАБУ, 17 січня про підозру у цій справі повідомлено чотирьом особам, у тому числі керівнику "Спецтехноекспорту" у 2005-2013 роках та 2014 - 2015 роках.

Крім нього, підозру отримав колишній начальник департаменту СТЕ, та два колишніх заступники начальника департаменту СТЕ.

Дії всіх учасників кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України. Трьом із них – керівнику СТЕ, начальнику департаменту та одному з його заступників – інкримінують також і ч. 3 ст. 209 (Відмивання коштів) КК України.

За даними слідства, у 2014 році керівник СТЕ, якого вважають організатором, разом із ще трьома посадовцями держкомпанії впровадили схему розкрадання державних коштів через сплату так званих агентських послуг іноземній компанії за ненадані послуги.

"Детективи НАБУ з’ясували, що ця компанія була підконтрольна заступнику начальника департаменту СТЕ, а її знайомого залучили як номінального директора, аби замаскувати незаконний характер дій. Тільки впродовж п’яти місяців 2015 року СТЕ незаконно перерахувала цій компанії понад $2,3 млн за фактично ненадані агентські послуги", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, цю ж компанію учасники схеми залучали для закупівлі коштом держави товарів за завищеними цінами. Наразі слідство має докази щонайменше однієї такої закупівлі, під час якої СТЕ поставили товар у 3,5 раза дорожчий за закуплений на папері посередником.

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НАБУ не називає прізвищ фігурантів справи, однак за даними джерел видання "Слово і діло", йдеться про ексдиректора державного підприємства "Спецтехноекспорт" Ігоря Гладуша.

Як повідомлялося, у січня 2020 року САП скерувала до суду справу проти іншого колишнього керівника "Спецтехноекспорту" Владислава Бельбаса, його попередника Павла Барбула, ексзаступника директора СТЕ Володимира Муцинова, колишнього заступника начальника департаменту СТЕ Дениса Панасенка та ексначальника відділу СТЕ Тимофія Романюка.

Їх також підозрюють у привласненні коштів на суму $2,2 млн, сплачені держпідприємством під виглядом посередницької винагороди при постачанні продукції для Міністерства оборони Індії.