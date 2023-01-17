Голова Єврокомісії анонсувала десятий пакет санкцій ЄС проти Росії

Єврокомісія готує пропозиції для десятого пакету санкцій ЄС проти Росії, він буде спрямований на ліквідацію можливостей для обходу запроваджених раніше обмежень.

Про це голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила у коментарі CNN.

"(Десятий пакет санкцій, – ред.) головним чином буде зосереджений на тому, щоб закрити ці лазівки, покінчити з цими обходами (санкцій, – ред.) та передбачатиме масштабні наслідки для тих, хто обходить санкції Європейського Союзу", – сказала Фон дер Ляєн.

Вона додала, що західним союзникам також необхідно "підвищити" рівень військової підтримки України.

Голова Єврокомісії наголосила, що зараз Україні потрібна "вся військова техніка", з якою "вона може впоратися, і це також включає передові системи".

"Я дуже сподіваюся, що у Рамштайні… буде великий крок вперед", – додала вона, маючи на увазі майбутню зустріч у Німеччині в п’ятницю, де союзники зустрінуться з представниками української оборони на авіабазі "Рамштайн".

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Як повідомлялося, за даними джерел телеканалу Sky News, Польща та Литва закликають Європейський Союз запровадити обмеження щодо атомного сектора в рамках десятого пакету санкцій проти Росії та Білорусі. Очікується, що десятий пакет санкцій ЄС буде готовий до річниці вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Планується, що дипломати запропонують блоку заборонити більше російських пропагандистських ЗМІ та відключити більше російських банків від глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT.

Дев'ятий пакет санкцій ЄС був ухвалений у грудні. Хоча країни-члени, які виступають за більш жорстку санкційну політику щодо Росії, були не зовсім задоволені цим рішенням, його ухвалення було зумовлене переконанням, що наприкінці року ЄС має продемонструвати єдність у цьому питанні.

У результаті деякі країни погодилися піти на поступки та відмовитися від частини своїх вимог задля досягнення консенсусу серед 27 країн-членів ЄС.