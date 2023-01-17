Німеччина знайшла заміну російській нафті для колишнього НПЗ "Роснєфті"

Німеччина отримала підтвердження початку постачання нафти через польський порт Гданськ для нафтопереробного заводу PCK Schwedt російської "Роснєфті", який Німеччина передала під зовнішнє управління.

Про це повідомили Reuters у міністерстві економіки Німеччини.

Танкер, який, як очікується, перевезе 100 тис. тонн нафти, буде доставлений через Гданськ і далі – по польській трубопровідній системі до Шведта до кінця січня.

Згідно з попередніми обговореннями, більші обсяги планується відправляти через Гданськ з лютого.

"Я можу підтвердити, що поставки сирої нафти для Schwedt через Гданськ заплановані на кінець січня", – сказала речниця міністерства економіки Німеччини.

Вона відмовилася коментувати подробиці поставок, оскільки вони були предметом контрактів між компаніями.

Поставка відбулася після місяців переговорів між Берліном і Варшавою щодо забезпечення постачання для Schwedt, який забезпечує 90% палива для Берліна. Це також сталося після меморандуму, що гарантує, що поставки та майбутня структура власності нафтопереробного заводу не принесуть користі Росії, умова, про яку Польща голосно заявила.

У Польщі та Німеччині зосереджено увагу на більш високому завантаженні потужностей і виході дизельного палива від Schwedt, оскільки Європа готується до заборони на російське дизельне паливо, яка набуває чинності 5 лютого, що призведе до скорочення поставок.

Із початку січня нафтопереробний завод Schwedt працює на 50% потужностей через припинення поставок із Росії. У грудні Німеччина заявила, що Польща зобов’язалася забезпечити достатню кількість сирої нафти для роботи на 70% потужності з січня.

У вересні Німеччина взяла під контроль нафтопереробний завод у Шведті, який належав російській "Роснєфті", у рамках зусиль зі зміцнення енергопостачання країни. Співакціонерами Schwedt є нафтова компанія Shell та італійська Eni.