Фрагментація світової економіки може коштувати 7% глобального ВВП, – МВФ

Серйозна фрагментація світової економіки після десятиліть посилення економічної інтеграції може скоротити світове економічне зростання до 7%, але втрати можуть досягти 8-12% у деяких країнах, якщо технології також будуть відокремлені.

Про це йдеться в новій доповіді Міжнародного валютного фонду, передає Reuters.

МВФ заявив, що навіть обмежена фрагментація може зменшити світовий ВВП на 0,2%, але зазначив, що потрібна додаткова робота, щоб оцінити передбачувані витрати міжнародної валютної системи та глобальної мережі фінансової безпеки.

Зазначається, що глобальні потоки товарів і капіталу вирівнялися після глобальної фінансової кризи 2008-2009 років і сплеску торгових обмежень, які спостерігалися в наступні роки.

"Пандемія COVID-19 і вторгнення Росії в Україну ще більше випробували міжнародні відносини та посилили скептицизм щодо переваг глобалізації", – йдеться у звіті.

Зазначається, що поглиблення торговельних зв’язків призвело до значного скорочення бідності в усьому світі протягом багатьох років, водночас приносячи користь споживачам із низькими доходами в розвинутих економіках через зниження цін.

Однак зазначається, що розрив торговельних зв'язків "найбільш негативно вплине на країни з низьким рівнем доходу та менш забезпечених споживачів у розвинутих економіках".

Обмеження на транскордонну міграцію позбавить приймаючу економіку цінних навичок, водночас зменшивши грошові перекази в економіці, звідки відправляються мігранти. Зменшення потоків капіталу зменшить прямі іноземні інвестиції, тоді як зниження міжнародного співробітництва створить ризики для забезпечення життєво важливих глобальних суспільних благ.

МВФ зазначив, що наявні дослідження свідчать про те, що що глибша фрагментація, то глибші витрати, а технологічне відокремлення значно збільшує втрати від торгових обмежень.

Було зазначено, що країни з ринковою економікою, що розвивається, і країни з низьким рівнем доходу, ймовірно, будуть піддані найбільшому ризику, оскільки світова економіка переходить до більшої "фінансової регіоналізації" та фрагментованої глобальної платіжної системи.