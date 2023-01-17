На відновлення зруйнованих Росією телекомунікацій потрібно $1,8 мільярда, – Держспецзв’язку

Війна спричинила значні збитки та руйнування інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій у понад 10 із 24 регіонів України, відповідно, на відновлення телекомунікаційного сектору тепер необхідно $1,79 млрд, і робота в цьому напрямку вже триває.

Про це заявив голова Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України Юрій Щиголь на пресконференції, передає Укрінформ.

"Від початку повномасштабного вторгнення мобільними операторами відновлено сумарно понад 3200 кілометрів оптоволоконних ліній; відновлено роботу 1200 базових станцій, збудовано понад 1500 нових базових станцій мобільного звʼязку", – сказав Щиголь.

За його словами, посилено енергонезалежність та модернізовано ще понад 8 тис. станцій.

"Однією з ключових функцій Держспецзвʼязку в умовах протистояння російській агресії є забезпечення доступності в тому числі й мобільного звʼязку", – додав Щиголь.

Із початком ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні почалися проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. 24 листопада лягли 60% базових станцій мобільних операторів. Зв'язок зник майже на всій території країни.