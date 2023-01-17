Україна отримала від партнерів 100 мільйонів євро на закупівлю енергообладнання, – Шмигаль

На кошти Фонду підтримки енергетики Україна планує закупити енергообладнання на суму понад 100 млн євро.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає пресслужба Кабміну.

"В енергетичній галузі відчуваємо постійну підтримку іноземних друзів і наших партнерів. Зокрема, за кошти Фонду підтримки енергетики України плануємо закупити енергообладнання на суму понад 100 млн євро", – сказав Шмигаль.

Він також нагадав, що декілька днів тому до України надійшло обладнання від партнерів – це 45 електростанцій резервного живлення від Азербайджану та потужні генератори для Чернігівщини, надані Японією.

Фонд енергетичної підтримки України було створено Енергетичним співтовариством за підтримки єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Консолідовані кошти від донорів Фонду спрямовуються на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України, розпочатих російською військовою агресією.

Міністерство енергетики України координує запити українських компаній на проведення відповідних відновлювальних робіт. Водночас передбачено, що процедуру обрання постачальників буде реалізовувати міжнародне закупівельне агентство із досвідом у галузі енергетики.