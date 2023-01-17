Держмолодьжитло видало 350 іпотечних кредитів переселенцям за рік

У 2022 році Держмолодьжитло за усіма програмами забезпечило власним житлом 540 українських родин. Так, укладені договори з сім’ями на придбання житла чи його передачу в безплатний соціальний найм.

Як повідомляє пресслужба установи, 471 договір укладено про надання пільгових іпотечних кредитів за різними програмами, 60 угод найму житлових приміщень, 9 договорів компенсації частини вартості житла.

За категоріями: 352 сім’ї клієнтів Фонду, з якими 2022 року укладено договори, мають статус внутрішньо переміщеної особи (всього із 2017 року установа обслуговує 1776 сімей ВПО). 36 клієнтів мають статус учасника бойових дій (із 2017 року – 1311 сімей цієї категорії).

Усього за більш ніж 30 років діяльності клієнтами Держмолодьжитла стали 42 155 громадян України.

Зазначається, що фахівці Держмолодьжитла брали активну участь у розробці нормативних актів, спрямованих на спрощення й оптимізацію умов придбання власного житла українськими родинами.

Зокрема, підготовлені спеціалістами Держмолодьжитла і Мінрегіону та внесені урядом наприкінці 2022 року зміни до Порядку використання коштів статутного капіталу Фонду дадуть змогу в короткостроковій перспективі почати кредитування житлової потреби молодих сімей під 7% річних.

Попри складні умови збройної агресії, у низці регіонів тривала реалізація 88 місцевих житлових програм. 2022 року на регіональному рівні прийняті 5 нових програм забезпечення громадян житлом. Фонд залучив майже 63 млн грн коштів місцевих бюджетів.