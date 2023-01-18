Виплати військовим у грудні досягли рекордних 99 мільярдів, – Мінфін

Видатки державного бюджету на підтримку Збройних Сил України у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, коштів індивідуального захисту в грудні становили 38 млрд грн млрд грн (11,5% від усіх витрат) порівняно з 18,4 млрд грн у листопаді (7%) та 35,9 млрд грн у жовтні (16,1%).

Про це повіомляє Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, на ці цілі з початку війни було витрачено 282,5 млрд грн, або 12,7% усіх витрат.

Касові витрати на грошове утримання військовослужбовців у грудні склали рекордні 99 млрд грн, що більше за листопадовий показник у 88,1 млрд грн і жовтневий у 81,3 млрд грн.

Однак у загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців трохи знизилося – до 29,8% з 33,7% місяцем раніше через зростання всіх касових видатків загального фонду держбюджету до рекордних 331,7 млрд грн з 261,1 млрд грн у листопаді та 223,5 млрд грн у жовтні.

Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії на виплати грошового утримання військовослужбовцям було направлено 721,9 млрд грн, або 32,4% усіх видатків загального фонду держбюджету (2,23 трлн грн).

Загалом видатки загального фонду держбюджету на оплату праці з нарахуваннями у грудні становили 131,7 млрд грн, або 39,7% усіх видатків, а з початку війни – 938,2 млрд грн, або 42,1%.

За даними Мінфіну, з початку війни 20,7% усіх витрат, або 545,7 млрд грн, припало на соцзабезпечення (у грудні 58,3 млрд грн проти 55,8 млрд грн у листопаді). У тому числі 199,5 млрд грн – трансферт Пенсійного фонду України, 133,5 млрд грн – виплати Мінсоцполітики допомоги, компенсацій, пільг та житлових субсидій, а також щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а 30,3 млрд грн – допомога в рамках програми "єПідтримка".

Із витрат, що залишилися, по 4,8-5,9% припало на Нацслужбу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування – 125,5 млрд грн (у грудні 20,3 млрд грн проти 7,1 млрд грн у листопаді), обслуговування держборгу – 132 млрд грн (у грудні – 6,9 млрд грн після 36,4 млрд грн у листопаді) та трансферти місцевим бюджетам – 106 млрд грн (у грудні 10,2 млрд грн проти 9,3 млрд грн у листопаді).