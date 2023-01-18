БЕБ переводить співробітників на чотиригодинний робочий день через брак коштів, – нардеп

Бюро економічної безпеки переводить своїх співробітників на 2-4-годинний робочий день черз брак фінансування.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Отримав підтвердження. Через брак коштів та "класне" планування роботи, БЕБ переводить своїх співробітників на 2-4-х годинний робочий день", – зазначив він.

За його словами, на цей рік їм було закладено у бюджеті майже така сама сума, як і в минулому році – 503 млн грн. Водночас упродовж минулого року штат відомствабув розширений у декілька разів.

"Порахувати, що на більшу кількість людей треба більше грошей звичайно ніхто з керівництва БЕБ не зміг. Та і займалися у листопаді іншим – активною боротьбою між кланами в середині органу. Ну ще в кінці року премії виписували та на сотні тисяч канцтоварів у ФОПів закуповували, інстаграм-акаунт розвивали", – додав нардеп.

Крім того, за словами Железняка, під формування бюджету жодних запитів з боку БЕБ щодо збільшення видатків не поступало.