GNT Group вбачає в діях Argentem Creek Partners ознаки недобросовісного поглинання стивідорного бізнесу

В діях кредиторів Argentem Creek Partners (ACP) присутні ознаки недобросовісного (рейдерського) поглинання стивідорного бізнесу GNT Group.

Про це GNT Goup заявила у пресрелізі, коментуючи інформацію про арешт активів на $118 млн власників групи компаній та одеського зернового терміналу Olimpex Coupe International Сергія Грози та Володимира Науменка. Наказ про арешт активів видав Високий суд Англії, до якого звернулися кредитори.

Перед цим Argentem Creek Partners ініціював в Україні зміну керівників компаній, які відвантажують зерно на експорт в Одеському морському торговельному порту. Хоча згідно корпоративного договору має право змінювати тільки комерційних директорів.

GNT Group, яка неодноразово наголошувала на готовності виконати свої зобов’язання перед кредиторами у будь-який цивілізований спосіб, вважає, що нинішній конфлікт штучно спровокований з боку компаній Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners з метою швидкого захоплення їхнього бізнесу в Україні та наступного непрозорого перепродажу активів компанії зацікавленій третій стороні.

"В діях кредиторів присутні ознаки недобросовісного (рейдерського) поглинання стивідорного бізнесу GNT Group. Операційна діяльність терміналів здійснюється в Одесі, але представники кредитора (компанія Madison Pacific Trust Limited), змінили юридичні адреси вказаних компаній з міста Одеси на місто Львів. Директорами цих компаній призначені люди без досвіду роботи на ринку логістичних послуг – це юристи юридичної фірми Hillmont Partners. Вони були призначені Директорами, що суперечить умовам корпоративного договору, згідно з яким представник кредитора міг призначити тільки Комерційних директорів з правом підпису без зміни Директорів компаній", – зазначається у заяві.

GNT Group стурбована тим, що дії Argentem Creek Partners, які направлені на блокування операційної роботи українського зернового терміналу, можуть призвести до перебоїв із відвантаженням збіжжя в рамках роботи критично важливого для України та світу "зернового коридору".

Наразі операційна діяльність терміналу знаходиться під контролем GNT Group, всі контракти виконуються.

Одночасно, для недопущення блокування роботи зернового терміналу, компанія оскаржує в судах наявні на сьогодні незаконні рішення реєстраторів, українських та іноземних судів, які ініційовані ACP.