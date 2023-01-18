Через падіння гелікоптера ДСНС у Броварах загинуло керівництво МВС (оновлено)

Вранці, 18 січня, у Броварах, що поблизу Києва, розбився гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наразі відомо про 16 загиблих, серед жертв – керівництво МВС, зокрема міністр, перший заступник міністра та державний секретар.

Про це повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко у Facebook.

"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар", – зазначив він.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пізніше підтвердив, що під час внаслідок падіння гелікоптера загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар міністерства Юрій Лубкович.

"Мої щирі співчуття родинам усіх загиблих. Доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії", – зазначив він у Telegram.

Наразі відомо про 16 загиблих, серед яких троє дітей. На борту гвинтокрила перебувало 9 людей.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Раніше очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.