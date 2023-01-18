У Держспецзв’язку назвали області з найгіршою ситуацією з мобільним зв’язком

Станом на 17 січня загальна доступність мобільного зв’язку в Україні становить близько 77%. Це з урахуванням доступності базових станцій у регіонах, де тривають активні бойові дії.

Про це під час брифінгу повідомив голова Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України Юрій Щиголь, передає Укрінформ.

"Найскладніша ситуація – в Запорізькій (47,6%), Донецькій (39,3%) та Луганській областях. Труднощі зі звʼязком, повʼязані з відключеннями електроенергії, можуть відчувати сьогодні мешканці Одеської (67,6%) та Черкаської областей (68,4%). На Херсонщині після деокупації відновлено вже понад 20% базових станцій, що працювали в регіоні до повномасштабного вторгнення", – пояснив він.

На решті території України доступність мобільного звʼязку становить не менше 70% від усієї кількості базових станцій.

За словами Щиголя, після перших масованих ракетних атак росіян цей показник становив близько 40%, що свідчить про підвищення стійкості мереж.

Щиголь також підкреслив, що рішенням РНБО та відповідним указом президента визначено перелік обʼєктів, які будуть першочергово забезпечені звʼязком щонайменше на три доби. Це обʼєкти органів державного управління, екстрених служб та обʼєкти забезпечення життєдіяльності населення.