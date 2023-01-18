Американська OpenAI пояснила, чому заблокувала для українців ChatGPT

Компанія зі штучного інтелекту OpenAI обмежила доступ до своїх продуктів для українців, щоб не порушити світові санкції через анексію "ЛДНР" і Криму в 2014 році.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на лист, який компанія відправила Міністерству цифрової трансформації.

"Через санкції вони повинні блокувати "ЛДНР"/Крим. Вони не знають, як їх відрізняти від клієнтів з решти України", – пояснив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

"Якби був дешевий класифікатор, ми б переглянули політику", – цитує він лист від OpenAI. Борняков відмовився надавати копію листа.

Раніше OpenAI не пояснював, за яким принципом блокує доступ до своїх продуктів із тих чи інших регіонів. Рівно як і умови для розблокування.

OpenAI – видавець надпопулярного ШІ-сервісу ChatGPT – поставив Україну до одного списку з Росією, Афганістаном, Білоруссю та Іраном, заблокувавши доступ до своїх продуктів.

За час повномасштабного російського вторгнення OpenAI випустила дві популярні новинки на штучному інтелекті – DALLE-2 та ChatGPT. Базові версії безкоштовні, та протестувати їх, перебуваючи в Україні, неможливо. Вже за тиждень ChatGPT мав понад 1 млн користувачів. Сервісом DALLE-2 користувалися понад 3 млн людей, станом на листопад 2022 року.